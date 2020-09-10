«Терапия приключений»: дети с эпилепсией побывали юнгами

Благодаря фонду Tender to Nave Italia и Военно-морским силам Италии дети из ватиканской больницы «Бамбино Джезу» приняли участие в навигации самой большой в мире бригантины. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

После вынужденного перерыва возобновляется «терапия приключений», предложенная итальянским фондом Tender to Nave Italia: дети с различными патологиями и инвалиды учатся преодолевать жизненные препятствия на борту самой большой в мире бригантины – «Италия», где участники, соединяя любовь к жизни и любовь к морю, делятся друг с другом собственными дарованиями и учатся верить в себя.

В этом году бригантина снялась с якоря 9 сентября в городе Специя с 8 подростками на борту: это пациенты ватиканской клиники «Бамбино Джезу», проходящие лечение в отделении неврологии. Проект называется «Вывести на свет эпилепсию», его цель – повысить самооценку ребят, борющихся с этой патологией, и научить их самостоятельно принимать лекарства, участвуя в плавании в качестве настоящих юнг.

Как пояснила руководитель больницы «Бамбино Джезу» Мариелла Энок, «В этом году мы отплываем на глубину после ковидной бури, задержавшей нас в порту дольше, чем мы предполагали». Энок отметила, что из-за пандемии люди привыкли видеть в других источник опасности, и это усугубило изоляцию больных и инвалидов. «Я уверена, — подчеркнула Мариелла Энок, — что опыт моря научит наших юных пациентов и всех нас постоянно расширять свои горизонты и с доверием смотреть на будущее, даже когда навигация полна сложностей и неопределенности».

«Терапия приключений» стала возможной благодаря различным благотворителям и прежде всего – благодаря драгоценному вкладу Военно-морских сил Италии и экипажа бригантины. В прошлом году на борту «Италии» побывали всего 436 человек: дети, подростки и взрослые с различными видами инвалидности, психическими расстройствами, а также дети из неблагополучных семей.