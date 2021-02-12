Таинство больных (Елеосвящения) в новосибирском приходе францисканцев

11 февраля, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Лурдской, в Католической Церкви традиционно отмечается Всемирный день больного. Церковь всегда заботилась о болящих, а ныне в мире существует почти 200 тысяч финансируемых Церковью больниц и центров здоровья.

«Если Евхаристия показывает, что страдания и смерть Иисуса были преображены в любовь, то елеопомазание больных со своей стороны соединяет страдающего с Христовой самоотдачей за спасение всех, чтобы и он мог благодаря тайне общения святых участвовать в искуплении мира» (Бенедикт XVI, Апостольское постсинодальное обращение Sacramentum caritatis, 22 февраля 2007).

Человеку современной секулярной культуры порой трудно бывает по достоинству оценить важность сакраментального измерения служения больным, поэтому его отодвигают в сторону или даже вовсе игнорируют. На самом же деле именно Таинство больных (Елеосвящения), как и другие Таинства, несут больному интегральное исцеление, вводя деяние Божие в реалии человеческой жизни, освящая ее плотское начало.

Помазание елеем больных означает помазание благодатью Святого Духа, исцеляющего и утешающего страдальцев.

В этом году Всемирный день больного отмечается на локальном уровне – в приходах. Специальные Мессы с уделением Таинства Елеопомазания прошли и в приходах нашей Преображенской епархии.

Вот несколько фото, рассказывающих о состоявшемся вчера Таинстве в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Всем недугующим и нуждающимся в милосерном исцелении Таинство Елеопомазания уделил старейший из служащих в России францисканцев и настоятель Крестовоздвиженской обители отец Коррадо Трабукки, OFM: