Святой Престол лишил Апостольского нунция во Франции дипломатического иммунитета

Святой Престол лишил дипломатической неприкосновенности Апостольского нунция во Франции архиепископа Луиджи Вентуру. 8 июля с.г. это решение озвучил исполняющий обязанности директора Зала Печати Алессандро Джизотти, сообщивший, что в связи с криминальным расследованием, фигурантом которого стал Папский посланник во Франции, Ватикан лишил его дипломатического иммунитета, коим он обладал на основании Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г.

Подобное решение является беспрецедентным, и это подтвердил Джизотти, указав, что «речь идет о чрезвычайной акции», предпринятой в соответствии с желанием самого нунция, который с самого начала заявил о своей готовности сотрудничать с компетентными французскими органами. О решении, принятом Святым Престолом, французским властям было сообщено на прошлой неделе. Криминальное расследование против 74-летнего архиепископа Вентуры было предпринято после того, как несколько мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам иерарх полностью отметает эти обвинения и целиком открыт сотрудничеству со следствием.

По материалам Vatican News