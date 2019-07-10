Святой Престол лишил Апостольского нунция во Франции дипломатического иммунитета

Святой Престол лишил Апостольского нунция во Франции дипломатического иммунитета

Июль 10, 2019

лишил дипломатической неприкосновенности Апостольского нунция во Франции архиепископа Луиджи Вентуру. 8 июля с.г. это решение озвучил исполняющий обязанности директора Зала Печати Алессандро Джизотти, сообщивший, что в связи с криминальным расследованием, фигурантом которого стал Папский посланник во Франции, Ватикан лишил его дипломатического иммунитета, коим он обладал на основании Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г.

Подобное решение является беспрецедентным, и это подтвердил Джизотти, указав, что «речь идет о чрезвычайной акции», предпринятой в соответствии с желанием самого нунция, который с самого начала заявил о своей готовности сотрудничать с компетентными французскими органами. О решении, принятом Святым Престолом, французским властям было сообщено на прошлой неделе. Криминальное расследование против 74-летнего архиепископа Вентуры было предпринято после того, как несколько мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам иерарх полностью отметает эти обвинения и целиком открыт сотрудничеству со следствием.

По материалам Vatican News

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