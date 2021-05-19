Святой Престол издал новые рекомендации по проведению Епархиальных дней молодежи

Документ «Пастырские рекомендации по проведению Дней молодежи в поместных Церквах», подготовленный Дикастерией по делам мирян, семьи и защиты жизни, увидел свет 18 мая с.г. в Ватикане. Празднование Епархиальных дней молодежи отныне будет происходить в торжество Христа Царя (ранее Епархиальные дни молодежи отмечались в Вербное воскресенье).

В документе подчеркнуто, что намечаемые изменения не затронут основной мысли инициатора Дней молодежи во Вселенской Церкви – святого Иоанна Павла II – помочь личной встрече молодежи со Христом, Который один может подарить истинное счастье и мир. Знаменательно, что именно в торжество Христа Царя 1984 года Папа-славянин пригласил молодежь приехать через год в Рим, а после той встречи проведение Дней молодежи на епархиальном и вселенском уровне стало регулярным.

Разработчики документа рекомендуют включить епархиальные торжества в более широкий контекст круглогодичной работы с молодежью, дабы облегчить подрастающему поколению постоянный контакт с Церковью, и выражают надежду, что пастырскими усилиями удастся «достучаться» и до той части молодежи, которая по разным причинам до сих пор всё еще далека от воцерковления. «Пастырские рекомендации» были выработаны после плодотворных консультаций со священниками, монашествующими, катехизаторами и волонтерами, посвятившими себя служению в молодежной среде, а также с представителями самой молодежи. Много было сказано о необходимости максимально активного вовлечения молодых людей в процесс подготовки к Дням молодежи, а начинаться всё должно с готовности внимательно выслушивать самих молодых. Воскресенье Христа Царя призвано стать днем молитвы для всей поместной Церкви за юное поколение и за разрешение насущных проблем, с которыми оно сталкивается. В тексте документа содержится призыв взирать на Епархиальный день молодежи как на «праздник веры», сопряженный с переживание живой и «неанонимной» Церкви, возможностью получения миссионерского и паломнического опыта, ощущением «вселенского братства» со сверстниками в своей епархии, своей стране и во всём мире, а также предоставляющий прекрасный повод поразмышлять о сущности личного призвания и путях достижения личной святости.

По материалам Vatican News