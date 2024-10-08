Св. Франциск, День учителя и праздник осени в Католической школе Новосибирска (+ ФОТО)

Св. Франциск, День учителя и праздник осени в Католической школе Новосибирска (+ ФОТО)

Октябрь 08, 2024

В пятницу 4 октября в новосибирской школе Рождества Христова, которая находится под патронажем отцов-францисканцев, отмечали сразу несколько ярких событий.

Католическая школа в столице Сибири начала работать благодаря усилиям монахов из Ордена Братьев Меньших. И вот уже 30 лет её двери открыты для детей, а также их родителей. Поэтому юбилейная тема проходит «красной нитью» во всех мероприятиях текущего года. Об этом уникальном учебном заведении, которым бессменно руководит отец , так или иначе слышали почти все католики в России.

В первой половине пятницы ребята сходили на экскурсию в католический храм при Крестовоздвиженской обители, чтобы помолиться небесному покровителю и монастыря, и школы о дальнейшем благополучии своей самой первой и любимой alma mater.

После обеда ученики, их родители, все педагоги и сотрудники школы собрались в актовом зале на большое представление. Праздничный спектакль повествовал о царевне «Осени», которая расстраивалась, что её сестрица «Лето» гораздо теплее и удивляет людей сочными, яркими красками. Нашим юным актерам пришлось рассказать и показать «Осени», какая она незаменимая, яркая, сколько плодов она приносит, сколько замечательных праздников осенью мы празднуем: вот и чествуемый ныне святой тому пример.

Конечно, все зрители — но особенно родители — были в превеликом восторге!

А затем ещё по случаю Международного дня учителя ребята торжественно поздравили и сердечно поблагодарили своих дорогих и любимых учителей!


По информации Оксаны Кондратьевой

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