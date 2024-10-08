Св. Франциск, День учителя и праздник осени в Католической школе Новосибирска (+ ФОТО)

В пятницу 4 октября в новосибирской школе Рождества Христова, которая находится под патронажем отцов-францисканцев, отмечали сразу несколько ярких событий.

Католическая школа в столице Сибири начала работать благодаря усилиям монахов из Ордена Братьев Меньших. И вот уже 30 лет её двери открыты для детей, а также их родителей. Поэтому юбилейная тема проходит «красной нитью» во всех мероприятиях текущего года. Об этом уникальном учебном заведении, которым бессменно руководит отец Коррадо Трабукки OFM, так или иначе слышали почти все католики в России.

В первой половине пятницы ребята сходили на экскурсию в католический храм при Крестовоздвиженской обители, чтобы помолиться небесному покровителю и монастыря, и школы о дальнейшем благополучии своей самой первой и любимой alma mater.

После обеда ученики, их родители, все педагоги и сотрудники школы собрались в актовом зале на большое представление. Праздничный спектакль повествовал о царевне «Осени», которая расстраивалась, что её сестрица «Лето» гораздо теплее и удивляет людей сочными, яркими красками. Нашим юным актерам пришлось рассказать и показать «Осени», какая она незаменимая, яркая, сколько плодов она приносит, сколько замечательных праздников осенью мы празднуем: вот и чествуемый ныне святой Франциск Ассизский тому пример.

Конечно, все зрители — но особенно родители — были в превеликом восторге!

А затем ещё по случаю Международного дня учителя ребята торжественно поздравили и сердечно поблагодарили своих дорогих и любимых учителей!



По информации Оксаны Кондратьевой