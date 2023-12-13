Святейший Престол разъяснил правила хранения праха после кремации

Президент Итальянской епископской конференции архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи направил в Департамент вероучения запрос на пояснение некоторых правил, касающихся кремации умерших. Передает русская служба Vatican News.

Обращение кардинала в куриальное ведомство было вызвано общением с некоторыми иерархами, в чьих странах законодательство запрещает разделять прах усопших, в то время как все больше людей прибегают к кремации усопших близких и, во избежание высоких затрат, после того как заканчивается время хранения урны, развеивают прах в природе.

Кардинал Дзуппи обращается к Департаменту вероучения с двумя вопросами: можно ли хранить прах усопших в общей урне в специально отведенном для молитвы и памяти священном месте, с указанием сведений о каждом усопшем верном, и можно ли в особых случаях предоставлять семье частицу праха для хранения в каком-либо месте, имевшем значение для усопшего?

На оба вопроса Департамент дает утвердительный ответ. В тесте, подписанном префектом Департамента Виктором Фернандесом и одобренном Папой Франциском, в частности, говорится: согласно нашей вере «мы воскреснем в той же самой телесной материальной сущности», хотя эта материя будет преображена, освобождена от ограничений земной жизни. Воскресение плоти осуществится в том же самом теле, в каком мы живем сейчас, однако это преображение не означает «восстановления тех же самых частиц материи, которые составляли тело». Таким образом, воскресшее тело усопшего не будет состоять из тех же элементов, из каких оно состояло перед смертью, ведь воскресение — это не «простое оживление мертвого тела», и оно произойдет даже если тело было целиком разрушено и развеяно. Вместе с тем прах усопших происходит от останков, которые являются частью жизненного пути человека, поэтому Церковь особо почитает мощи святых и относится со священным благоговением к праху усопших, храня их в месте, приспособленном для молитвы. Поэтому нет препятствий к тому, чтобы после кремации прах усопших хранился в специально отведенном месте в смешанном виде, подобно оссуариям. Кроме того, «исключая всякую пантеистическую, натуралистскую или нигилистскую двусмысленность», при соблюдении гражданских законов, церковные власти могут рассмотреть просьбу семьи о хранения «минимальной части» праха усопшего в месте, имевшем для него особое значение.