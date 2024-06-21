Святейший Престол продвигает запрет суррогатного материнства

18 июня Постоянная миссия Св. Престола при ООН в Женеве совместно с фондом Caritas in Veritate провела встречу на тему «Какой ценой? На пути к отмене суррогатного материнства». Передает русская служба Vatican News.

Вступительный доклад зачитала Габриелла Гамбино, заместитель секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни; она же подвела итоги обсуждений.

Гамбино отметила «безотлагательность» международного ответа на феномен суррогатного материнства: сегодня все осознают, что «репродуктивный туризм», порожденный различиями в законодательствах, приводят к «межнациональной эксплуатации женщин и детей» посредством практики суррогатного материнства.

Представитель Ватикана напомнила о недавней вероучительной декларации Св. Престола Dignitas infinita, подчеркнув: «То, каким способом человек приходит в мир, не является незначительным ни для индивидуума, ни для общества, ни для права». Иными словами, не все способы рождения детей допустимы, как и не существует, с юридической точки зрения, «права на ребенка», которое может оправдать любую репродуктивную практику.

Наличие ребенка в материнской утробе порождает «особую связь» между ним и матерью на биологическом и психофизическом уровне, и эта связь формирует не только организм ребенка, но и его человечность. Многочисленные научные исследования подтверждают, что эта связь играет определяющую роль не только для развития ребенка, но и для женщины. Речь идет и присутствии, возрастающем внутри нее, которое делает ее не просто женщиной, но матерью. Мысль об аннулировании этой связи посредством контракта и отчуждения женщины от опыта беременности – это «вторжение» и «насилие»: в отличие от института усыновления, которое происходит в интересах отказного ребенка, суррогатное материнство – это «институт отказа от ребенка с тем, чтобы удовлетворить притязание на обладание ребенком».

С юридической точки зрения суррогатное материнство – это «социальная практика, вовлекающая многих людей», нередко в разных странах, с применением медицинских процедур, часто несущих в себе риск для здоровья женщины.

Подводя итоги дискуссии, в которой участвовала, в частности, женщина, родившаяся от суррогатной матери, Габриелла Гамбино подчеркнула: «Достоинство человека до и после рождения является и всегда должно оставаться пределом, предусмотренным на международном уровне для (выявления) любой формы эксплуатации человека».



(На фото — дети, рожденные от суррогатных матерей и готовые к выдаче)