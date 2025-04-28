Святейший Престол объявил дату начала конклава

Конклав начнется 7 мая 2025 года. Сегодня кардиналы соберутся на Святую Мессу «pro eligendo Pontifice», объявил Маттео Бруни, глава пресс-службы Апостольского Престола.

Дату начала процедуры избрания Папы Римского определили кардиналы, собравшиеся в Ватикане 28 апреля 2025 года на V Всеобщую конгрегацию. На встрече, которая началась с общей молитвы, присутствовало 180 кардиналов, из которых чуть более 100 были выборщиками.

Конклав пройдет в Сикстинской капелле, которая уже закрыта для посещений. Вскоре он будет подготовлен к выборам нового понтифика. Также приостановлены посещения Ватиканских садов и некрополя на Виа Триумфалис.



(На фото — кардиналы входят в Сикстинскую капеллу перед началом конклава в Ватикане 12 марта 2013 года)