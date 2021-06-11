Святейший Престол назвал необоснованными обвинения против монс. Гондецкого

Ранее архиепископа Станислава Гондецкого обвинили в халатности, проявленной при расследовании сексуальных преступлений двух пресвитеров.

Апостольская нунциатура в Польше назвала необоснованными обвинения против президента Польской епископской конференции архиепископа Станислава Гондецкого: иерарху приписали халатность в расследовании случаев сексуальных преступлений против малолетних, совершенных двумя священниками из двух разных епархий.

После изучения всей собранной документации Святейший Престол признал необоснованными все обвинения.

В сообщении нунциатуры говорится, что выдвинутые обвинения опровергнуты и дело закрыто, передает Vatican News.