Святейший Отец: пусть Адвент заново наполнит наши сердца надеждой и миром

29 ноября в Церкви – Первое Воскресенье Адвента. Поздравляя «виртуальных» участников очередной общей аудиенции, которая проходила в формате видеотрансляции, Папа напомнил о приближении периода подготовки к Рождеству. Святейший Отец пожелал верующим плодотворного Адвента, призывая оставаться убедительными свидетелями спасительной правды Христа.

“Через несколько дней начнется период Адвент. Радостное ожидание пришествия Спасителя, Который стал человеком, похожим на нас, пусть наполнит сердце каждого надеждой и миром. Пусть Пресвятая Дева Мария, Матерь Иисуса, которую вы будете чествовать в ваших храмах на утренних Мессах-Роратах, сопровождает всех на пути к Рождению Божьего Сына”, — сказал Папа Франциск в завершение общей аудиенции, которую он провел из библиотеки Апостольского дворца в среду 25 ноября.

Напомнив о Торжестве Христа, Царя Вселенной, которое литургически праздновалось в минувшее воскресенье, Папа заметил, что оно помогает нам осознать важную истину — “Христос освободил нас от власти тьмы, чтобы ввести в Свое Царство и сделать убедительными свидетелями Спасения”.

“Христос, Который царствует на Кресте, пусть утешает вас в минуты испытаний и страданий, даруя сердцу каждого спасительную надежду и веру”, — сказал Святейший Отец.



По материалам Vatican News