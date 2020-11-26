Святейший Отец: пусть Адвент заново наполнит наши сердца надеждой и миром

Святейший Отец: пусть Адвент заново наполнит наши сердца надеждой и миром

Ноябрь 26, 2020

29 ноября в Церкви – Первое Воскресенье Адвента. Поздравляя «виртуальных» участников очередной общей аудиенции, которая проходила в формате видеотрансляции, Папа напомнил о приближении периода подготовки к Рождеству. Святейший Отец пожелал верующим плодотворного Адвента, призывая оставаться убедительными свидетелями спасительной правды Христа.

“Через несколько дней начнется период . Радостное ожидание пришествия Спасителя, Который стал человеком, похожим на нас, пусть наполнит сердце каждого надеждой и миром. Пусть Пресвятая Дева Мария, Матерь Иисуса, которую вы будете чествовать в ваших храмах на утренних Мессах-Роратах, сопровождает всех на пути к Рождению Божьего Сына”, — сказал в завершение общей аудиенции, которую он провел из библиотеки Апостольского дворца в среду 25 ноября.

Напомнив о Торжестве Христа, Царя Вселенной, которое литургически праздновалось в минувшее воскресенье, Папа заметил, что оно помогает нам осознать важную истину — “Христос освободил нас от власти тьмы, чтобы ввести в Свое Царство и сделать убедительными свидетелями Спасения”.

“Христос, Который царствует на Кресте, пусть утешает вас в минуты испытаний и страданий, даруя сердцу каждого спасительную надежду и веру”, — сказал Святейший Отец.


По материалам Vatican News

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