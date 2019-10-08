Святейший Отец поздравил еврейскую общину Рима с праздниками

Папа Франциск направил послание Главному раввину Рима Риккардо Ди Сеньи:

«По случаю торжественных празднеств Рош Ха-Шана, Йом-Киппура и Суккота я рад передать свои искренние пожелания Вам и всей иудейской общине Рима. Мои мысли также обращены к еврейским общинам мира с надеждой, что эти праздники принесут обильные благословения Предвечного и станут источником сокровенной радости.

Пусть Всемогущий, Который любит Свой народ и сопровождает уповающих на Него, поможет нам свидетельствовать о Нём заботой о ближнем, продвижением справедливости и мира.

В Своей вечной милости да укрепит Всевышний повсюду наши узы дружбы и стремление к постоянному диалогу ради всеобщего блага. Шалом Алейхем».



Источник: Vatican News