Святейший Отец – миссионерам: апостолы – это свидетели

13 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана делегатов Генерального капитула Миссионеров Африки (M.Afr.) – «Белых отцов». Передает русская служба Vatican News.

В начале обращения Папа выразил сожаление, что по состоянию здоровья ему пришлось отложить поездку в Конго и Южный Судан, но молитвы монашествующих и их пример придают ему уверенности в том, что он сможет посетить эти народы, которые пребывают в его сердце.

Святейший Отец размышлял о работе Генерального капитула Миссионеров Африки, к которой они подошли «с благодарностью и надеждой». «Оглядываться назад с благодарностью – это признак хорошего духовного здоровья», и эта благодарность Богу питает пламя надежды, отметил Папа, подчеркнув, что в задачу «Белых отцов» входит пророческое свидетельство:

«Апостол Иисуса Христа не занимается прозелитизмом<…>, не является менеджером, учёным лектором или волшебником в информатике; апостол – это свидетель. Это верно всегда и везде в Церкви, особенно для тех, кто – как и вы – часто призван быть миссионером в условиях первой евангелизации или преобладания исламской религии».

Епископ Рима отметил, что по своей сути свидетельство означает две вещи: молитву и братство. Нужно иметь сердце, открытое для Бога и для ближних; необходимо пребывать в присутствии Бога, черпая силу из поклонения Христу. Таков парадокс миссии, подчеркнул Папа: можно выйти наружу, лишь оставаясь со Христом. Поэтому Церковь должна вернуться к своему первоначальному ядру, к простоте, причём не в единообразии, а в разносторонности харизмы, служений и институтов: всё должно восходить к Пятидесятнице и к первой христианской общине, описанной в Книге Деяний апостольских (см. 2,42-47; 4,32-35).

Современное пророческое свидетельство, по словам Папы, обладает общинным измерением: в число «Белых отцов» входят представители многих стран и культур. Их небольшая община, живя молитвой и братством, призвана к диалогу с окружающей средой, с местными жителями и их культурой. «В этих условиях, часто обозначенных бедностью, незащищённостью и неустойчивостью, вы посланы испытывать сладчайшую радость евангелизации, и я вместе с вами благодарю Господа за этот великий дар», – сказал Папа Франциск, вверил миссионеров материнской опеке Пресвятой Богородицы и преподал им апостольское благословение.