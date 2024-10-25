Папа — конвентуальным францисканцам: исповедник должен прощать всегда (+ ФОТО)

24 октября Папа Франциск встретился с исповедниками Ватиканской базилики по случаю важного юбилея их служения: 250 лет назад конвентуальным францисканцам было поручено принимать исповеди в соборе Святого Петра. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к монашествующим, Епископ Рима отметил, что ежедневно базилику посещают более 40 тысяч человек. Среди них есть паломники, которые приходят с желанием помолиться у гроба св. Петра, а также туристы, привлечённые величественной архитектурой и богатой историей собора. Однако даже те, кто приходит просто на экскурсию, носят в себе неосознанное стремление к Богу – Красоте и Вечному благу.

Святейший Отец отметил важность присутствия исповедников в этом центральном католическом храме. Для паломников и верующих они становятся инструментами встречи с Господом в Таинстве Покаяния, призванными прощать всегда, без исключений и споров.

Папа выделил три ключевых качества, которые должны сопровождать служение исповедника – смирение, внимание и милосердие. Первому из них учит прощённый апостол Пётр: лишь покаявшись со слезами в своих грехах, он смог пролить кровь за Евангелие. Папа напомнил, что, подобно апостолу, каждый исповедник носит сокровище благодати в «глиняном сосуде», ибо его сила исходит от Бога, а не от него самого.

Святейший Отец подчеркнул важность внимания, особенно когда речь идёт о молодых людях и детях. Исповедник должен быть внимательным к каждому слову кающегося, воспринимая это как дар от Бога, способный привести и к собственному духовному росту. Папа настойчиво рекомендовал не превращать процесс исповеди в психотерапевтический сеанс, потому что задача того, кто принимает исповедь, – не задавать вопросы, а выслушивать с добротой и милосердием.

Главной характеристикой исповедника, по словам Папы, является милосердие. Священники должны быть великодушными, светлыми людьми, готовыми понять и утешить каждого, кто приходит к ним на исповедь. Примером для них может послужить апостол Пётр, чьи проповеди всегда были наполнены духом прощения, а также св. Леопольд Мандич, который учил, что исповедники не должны унижать тех, кто уже пришёл к ним со смиренным покаянием.

В конце обращения Папа поблагодарил ватиканских исповедников за усердное и терпеливое служение, отметив, что он сам регулярно прибегает к их духовной помощи в соборе Святого Петра.