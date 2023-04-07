Святая Месса Вечери Господней в тюрьме Казаль-дель-Мармо. Папа – заключённым: Христос учит благородству сердца (+ ФОТО)

Вечером 6 апреля Папа Франциск совершил Св. Мессу Вечери Господней в часовне римской тюрьмы для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо, где в первые недели своего понтификата, десять лет назад, он омыл ноги заключённым. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец напомнил, что за день до распятия Господь совершил жест, поразивший апостолов: Он омыл им ноги. В те времена люди ходили пыльными, немощёными дорогами, и когда они приходили в гости, их ноги омывал раб, но никак не хозяин. Господь уподобляется рабу и уже на следующий день примет крестную смерть, чтобы заплатить за все наши долги. Если бы мы слушали Иисуса, насколько прекрасней была бы жизнь, подчеркнул Папа, – мы бы спешили помогать друг другу, а не обманывать других и злоупотреблять ими.

Сегодня Господь хочет научить нас подлинному благородству сердца: Он любит нас такими, какие мы есть, и смиренно омывает наши ноги; Он никогда не боится наших слабостей, ибо Он уже заплатил за них; Он хочет сопровождать людей и взять за руку, чтобы облегчить им жизнь. Жест омовения ног, подчеркнул Святейший Отец, – вовсе не фольклор, а указание на то, как нужно поступать с другими.

В современном обществе, отметил Папа Франциск, есть немало злоупотреблений, несправедливости и безработицы; рабочим платят меньше положенного, у многих не хватает денег на лекарства, многие семьи разбиты. Нужно понимать, что поскользнуться может буквально каждый, и осознание этого «даёт нам достоинство быть грешниками». Именно такими хочет видеть людей Иисус, желая склониться перед ними и сказать: «Я пришел спасти вас, чтобы служить вам».

Прежде чем на коленях омыть и поцеловать ноги 12 молодым заключённым разных национальностей, Папа Франциск попросил их думать во время обряда о следующем: «Иисус омыл мои ноги, Он спас меня, но сейчас у меня есть конкретная проблема. Однако она пройдёт, ибо Господь всегда рядом и никогда не оставит меня, никогда!».