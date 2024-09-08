Святая Месса в Порт-Морсби. Папа: Господь – компас нашей жизни (+ ФОТО)

Утром 8 сентября Папа Франциск совершил Святую Мессу в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи. По данным властей, в богослужении на стадионе «Сир Джон Гис» приняли участие около 35 000 человек, включая премьер-министра страны. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением, в котором Иисус исцеляет глухонемого, и предложил рассмотреть два элемента этой истории: удаленность глухонемого и близость Иисуса.

Удаленность глухонемого, пояснил Папа, можно объяснить с географической точки зрения, поскольку он пришел из Десятиградия, далеко отстоявшего от религиозного центра – Иерусалима. Но есть еще один вид удаленности, которому был подвержен этот глухонемой человек: он далек от Бога и от людей, ибо не может общаться: он глух и поэтому не слышит других, он немой и поэтому не может говорить с другими: «Этот человек отрезан от мира, изолирован, находится в плену собственной глухоты и немоты и поэтому не может открыться другим для общения».

Порой мы тоже теряем способность общаться с Богом и с братьями не столько из-за проблем со слухом и речью, сколько из-за того, что мы сами закрыли свое сердце для других, подчеркнул Папа:

«Внутренняя глухота и немота сердца возникает от всего, что замыкает нас в себе, отгораживает от Бога и других: эгоизма, равнодушия, страха рисковать и поставить себя на кон, от обиды, ненависти, и этот список можно продолжать. Все это отдаляет от Бога, от братьев, от самих себя и от радости жизни».

На это отдаление Бог отвечает близостью Иисуса, являя сострадание и заботу, продолжил Папа. В евангельском отрывке мы видим, как Иисус отправляется на эти отдаленные территории, покидает Иудею, чтобы встретиться с язычниками (ср. Мк 7,31).

«Своей близостью, – подчеркнул Папа, м Иисус исцеляет человеческую немоту и глухоту». Действительно, всякий раз, когда мы чувствуем себя отдаленными или решаем держать себя на расстоянии от Бога, от наших братьев и сестер или от тех, кто отличается от нас, мы закрываемся, отгораживаемся от внешнего мира. Однако Христос приближается и, как и глухому, говорит нам: ‘Откройся’ (Мк 7,34)».

В конце проповеди Папа отметил, что Евангелие этого дня содержит особое послание для жителей Папуа-Новой Гвинеи:

«Братья и сестры, находясь в Тихом океане, возможно, вы чувствуете отделенность от Господа, от других, но это не так: вы едины в Святом Духе, в Боге, и Господь говорит каждому из вас: ‘Откройся!’. Это самое важное: открыть свое сердце Богу, братьям и сестрам, Евангелию. Да будет Господь компасом нашей жизни!».