Свящ. Игорь Ковалевский: выкуп – единственный способ для католиков вернуть свой храм свв. Петра и Павла в Москве

Здание католического храма свв. Петра и Павла в центре Москвы, в Милютинском переулке, построенное в первой половине XIX в., до сих пор не передано верующим. Единственный легальный способ исправить эту историческую несправедливость – выкупить храм у института «Гипроуглемаш», который поселился там в советские годы и приватизировал это здание. Об этом настоятель католической общины свв. Петра и Павла, отец Игорь Ковалевский, канцлер курии Римско-Католической Архиепархии в Москве, рассказал 26 декабря в передаче «Мой район» на радио «Эхо Москвы».

Отец Игорь напомнил историю римско-католической церкви святых апостолов Петра и Павла: его строительство началось 1839 году на пожертвования московских католиков и благотворительных организаций. В 1849 году храм был освящен епископом Игнатием Головинским. Проект строительства велся под руководством известного архитектора Алессандро Жилярди. Впоследствии во второй половине XIX века возле здания храма были построены также богадельня, дом с библиотекой и правлением благотворительного общества, корпус женского училища, дом причта и церковно-приходской школы. И всё это вместе составляло комплекс зданий храма святых апостолов Петра и Павла.

Священник подчеркнул, что уже в 30-40 – е годы XIX в. в Москве была достаточно большая католическая община. Он упомянул имена многих известных москвичей, которые молились в этой церкви. В частности, вклад в строительство нового храма внес известный врач Фридрих Йозеф Гааз, выдающийся филантроп, известный в России как «святой доктор» Федор Петрович. Он много лет был старостой прихода святых апостолов Петра и Павла, вносил пожертвования на его строительство, завещал приходу свою библиотеку, духовно-нравственные книги. Напомним, что сейчас идет процесс беатификации доктора Гааза, епархиальная стадия которого завершена в Москве.

Другим выдающимся прихожанином был генерал Альфонс Шанявский, тоже известный филантроп и меценат, который оставил след в истории Москвы, основал ряд просветительских и образовательных проектов, в первую очередь – Народный университет Шанявского. Активным членом прихода был также знаменитый литовский поэт и переводчик Юргис Балтрушайтис, который стал послом Литвы в советской России. Он возглавлял литовскую общину при приходе. Как поясняется на сайте петропавловской общины, хотя поэт тяготился своей государственной должностью, она давала ему возможность способствовать выезду в Европу многих представителей русской интеллигенции и тем самым спасать их от большевистского террора.

После Октябрьской революции сам храм и другие постройки церковного комплекса в Милютинском переулке перешли в ведение польских культурно-просветительских организаций, потом судьба зданий не раз менялась. Сам храм был закрыт в 1933 году. В 1937 г. последний настоятель католического прихода свв. Петра и Павла в Москве, о. Михаиль Цакуль, был арестован и вскоре расстрелян. Сначала в здании церкви хотели сделать кинотеатр, но помешала война: осенью 1941 года здание сильно пострадало в результате попадания немецкой авиабомбы. И уже после войны здание бывшего храма было восстановлено, при этом до неузнаваемости перестроено под административные нужды, после чего там разместился проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения «Гипроуглемаш». Этот институт занимает здание храма вплоть до настоящего времени. О. Игорь подчеркнул, что «первоначальный облик церкви был искажен настолько, что сейчас мало кто даже может увидеть и понять, что здесь действительно когда-то была католическая церковь».

Католический приход святых апостолов Петра и Павла был зарегистрирован в 1991 году в Москве и неоднократно пытался этот храм получить, но пока безуспешно. Что касается других зданий церковного комплекса, то о. Игорь напомнил, что в 2017 году Арбитражный суд Москвы признал их имуществом религиозного назначения и обязал Правительство Москвы вернуть их централизованной организации Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве. Сам процесс фактического возвращения протекал очень сложно и до сих пор на самом деле не завершен, констатировал священник.

Что же касается самого здания храма, то в настоящее время единственным юридически оправданным способом получения этого храма является его выкуп, сообщил о. Игорь. Дело в том, что ОАО «Гипроуглемаш» приватизировал этот храм, часть здания ныне сдается в аренду под офисы. Со стороны католической общины были попытки оспорить эту приватизацию, но суд признал законной характер этой приватизации. И поэтому на сегодняшний день единственная возможность – это выкуп и реставрация за счет средств, которые могли быть получены от возможной продажи зданий вокруг этого храма. Пока же приход святых апостолов Петра и Павла проводит богослужения в соседней католической церкви святого Людовика Французского в Москве.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо