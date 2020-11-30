Св. Престол: особенности не должны быть причиной конфликтов

“Диалог невозможен, если не уважаются индивидуальные права человека”, — подчеркнул постоянный наблюдатель Святейшего Престола при структурах ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Иван Юркович.

Монс. Юркович принял участие во встрече на тему межкультурного и межрелигиозного диалога на благо мира и братства. Она прошла 22 ноября 2020 года в городе Джидда в Саудовской Аравии по инициативе ООН и Всемирной мусульманской лиги.

Ватиканский дипломат заметил, что человеческое достоинство предполагает одинаковое уважение к правам людей, в том числе тех, которые находятся в неволе.

Архиепископ обратил внимание на важность диалога между религиями, призванными к расширению единства, что является примером для мира. Обычной толерантности недостаточно. В современном мире особенности различных традиций часто становятся причиной конфликтов, поэтому необходимо расширять осознание вселенской братства между людьми, к чему призывает Декларация, которую Святейший Отец и Великий имам подписали в Абу-Даби, а также новая энциклика Папы Франциска Fratelli tutti.

«Нужно ценить традиции и уважать религию другого человека», — подчеркнул представитель Ватикана в ООН.



По материалам Vatican News