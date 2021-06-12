Св. Престол ограничил сроки полномочий для руководителей церковных движений

Папа Франциск одобрил декрет Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни о продолжительности мандатов для руководителей международных объединений верных. Цель документа – осуществление авторитета как подлинного служения единству и предотвращение различных злоупотреблений.

Теперь руководители международных церковных объединений – как частных, так и публичных – смогут управлять ими не более десяти лет подряд: должны быть обеспечены ротация руководства и участие членов этих объединений в избрании органа международного управления.

Декрет, который вступит в силу через три месяца, относится ко всем объединениям верных, признанным или учрежденным Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни.

В декрете поясняется, что новые правила приняты в ответ на призыв Папы Франциска к миссионерскому обращению. Для объединений верных мирян приоритетными должны быть «уважение личной свободы, преодоление самореференции, односторонности и абсолютизма; продвижение более обширной синодальности, равно как и драгоценного блага общения».

Подчеркивается, что «нередко неограниченные сроки мандата руководства способствуют у тех, кто призван к управлению, возникновению форм присвоения харизмы, преследования личных интересов, централизации функций, а также проявлениям самореференции, что с легкостью переходит в тяжкие нарушения против личных свобод и даже в самые настоящие злоупотребления. Ненадлежащее осуществление власти неизбежно порождает конфликты и напряженность, которые ранят общение и ослабляют миссионерский порыв».

Регулярная смена руководства, напротив, содействует жизнеспособности объединения, становится возможностью для творческого роста, укрепляет верность харизме и эффективность прочтения знамений времени, пробуждая новые и актуальные способы миссионерства.

В то же время Департамент признает ключевую роль основателей церковных объединений и не исключает для них возможности диспенсации от названных ограничений срока мандата, но только в тех случаях, когда посчитает, что это уместно для развития и для стабильности ассоциации и если это отвечает воле центрального органа управления.

Декрет будет применяться к 109 ассоциациям мирян, признанным или учрежденным Департаментом, а также к другим организациям, над которыми Департамент осуществляет надзор: это Неокатехуменальный путь, Приходские ячейки евангелизации, движение Курсильос и служение харизматичсеского обновления CHARIS.

Многим объединениям верных мирян в связи с принятием нового декрета предстоит внести поправки в собственные уставы и передать их на одобрение в Ватикан. Особенно безотлагательная задача стоит перед теми объединениями, чьи руководители уже вышли за рамки указанного в декрете максимального срока полномочий.



Источник: Vatican News