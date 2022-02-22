Св. Престол: нет ассистированному самоубийству, да — паллиативной помощи

Папская академия защиты жизни напомнила об учении Католической Церкви о ценности и защите каждой человеческой жизни. Сообщает русская служба Vatican News.

Папская академия защиты жизни одобрила решение Конституционного суда Италии о недопустимости референдума по отмене 579-й статьи Уголовного кодекса, запрещающего убийство по согласию: это открыло бы путь эвтаназии.

Однако остается открытым вопрос так называемого самоубийства при врачебном содействии: тот же Конституционный суд в 2019 году объявил о его законности, хотя и ограничил ее четко определенными ситуациями. Парламент должен вынести законодательное, решение, учитывая и это постановление Конституционного суда.

Папская академия защиты жизни напоминает об учении Католической Церкви о ценности и защите каждой человеческой жизни, и вновь подтверждает недопустимость самоубийства, также и ассистированного.

Одновременно с этим Академия подчеркивает важность паллиативного ухода и отмечает, что итальянский закон о паллиативной помощи, принятый в 2010 году, до сих пор малоизвестен и практически не применяется, в то время как он мог бы стать конкретным ответом на страдания многих людей, нуждающихся в подлинной помощи и сопровождении.