7 апреля. 5-е воскресенье Великого Поста

«Объяли меня стоны смертные, муки ада объяли меня. В тесноте моей я призвал Господа, и Он услышал от святого храма Своего голос мой». (Пс 18, 5-7)

Начиная с 5-го воскресенья Великого Поста (фактически — со второй половины дня субботы 4-й недели Великого Поста) священные изображения – иконы и статуи – либо закрываются фиолетовой тканью, либо выносятся из храма. В древности распятия затягивались тканью позднее – после Вербного воскресенья, но ныне утвердилась традиция закрывать кресты одновременно с иконами и скульптурными изображениями. Кресты и распятия остаются закрытыми до окончания богослужения Страстной Пятницы, иконы и священные изображения – до начала Навечерия Пасхи.