14 — 20 апреля. Страстная неделя

Первым и древнейшим свидетельством выделения Страстной недели как особого времени литургического года являются дошедшие до нас «Воспоминания» Сильвии Аквитанской (Этерии), которая около 385 г. совершила паломничество из Галлии в Иерусалим и оставила подробное описание увиденного. В разделах 30-41 ее труда можно обнаружить свидетельства существования развитой литургической традиции, начиная от воскресенья, предшествующего Пасхе, и кончая самим Пасхальным воскресеньем. У Этерии эта неделя называется Septimana Maior – «Великая Седмица».

Известны и другие ее названия: «Великая неделя» (греч. Мегале Хебдомас; так – у св. Кирилла Александрийского), «Страстная неделя», а в Галлии – Septimana Paschale, т.е. «Пасхальная седмица».

У истоков выделения этой седмицы в особый литургический период лежит, с одной стороны, желание особенным образом подчеркнуть события из жизни Христа (Страдания, Смерть, Воскресение), а с другой – хорошо известная тенденция, стремящаяся привести различные спасительные события в соответствие с определенными датами («историзация»). В данном конкретном случае для такого сопоставления есть солидная основа в евангельских повествованиях. Сравнивая сведения, приводимые во всех четырех Евангелиях, можно проследить день за днем путь Иисуса Христа, начиная с Его торжественного вхождения в Иерусалим и заканчивая восхождением на Голгофу.

Страстная неделя начинается с празднования Вербного воскресенья, которое в Западной литургической традиции носит официальное название «Пальмового Воскресенья Страстей Христовых».

Начало торжественного празднования Вербного воскресенья было положено в Иерусалиме в IV веке – в то время, когда стремились как можно точнее воспроизвести события из жизни Христа. Согласно описанию Этерии, в субботу вечером в Иерусалиме совершалась процессия из Вифании к базилике Воскресения. Эта процессия была по существу радостным приветствием, обращенным к Иисусу Христу. Паломница отмечала, что в процессии принимает участие большое количество детей. Ее также поразил дух радости, весьма характерный для песнопений этого дня.

Обычай совершать в этот день процессию укоренился впоследствии на всём Востоке. Процессия включала в себя и некоторые драматические элементы. Так в Египте во главе процессии несли украшенный крест, а в Иерусалиме ее возглавлял епископ верхом на осле, представлявший таким образом Христа.

Вербное воскресенье праздновали также в Испании и Галлии. Документы VII века говорят о благословении пальм, но не упоминают о процессии, о которой первым отчетливо свидетельствует Феодульф Орлеанский (IX век). В Риме при Папе Льве Великом воскресенье перед Пасхой было воскресеньем Страстей Христовых, когда читалось описание Его страданий по Матфею. Свидетельства о совершении в этот день в Риме процессии восходят к началу IX века. Очевидно, этот обычай был заимствован с Востока и внедрился постепенно. Процессия проходила с большой торжественностью и включала в себя посвящение и несение пальм, пение гимна, написанного вышеупомянутым Феодульфом, возгласы «Осанна». В папскую литургию процессия, как полагают, была включена лишь в XI веке.

Начиналась она обычно за пределами города, а заканчивалась у дверей храма. Участники процессии расстилали на земле свои плащи, а в момент пения антифона Ave Rex noster («Радуйся, Царь наш…») творили земной поклон. Во главе процессии несли Евангелие или Святые Дары. Во многих районах епископ имел право в этот день освободить нескольких узников. После окончания процессии в храме служилась Месса Страстей Господних, в ходе которой прочитывался длинный Евангельский текст, описывающий события от входа Иисуса в Иерусалим до Его смерти на кресте и погребения. Таким образом, можно утверждать, что в данном случае произошло слияние двух ранее независимых друг от друга традиций (восточной и римской), что нашло свое выражение также в «двойном» названии этого литургического дня: и «Пальмовое воскресенье», и «воскресенье Страстей Господних».

Литургия Вербного воскресенья в Церкви латинского обряда обновлялась в ХХ веке дважды: в 1955 и 1970 годах. Ныне тон этой литургии задает текст из Послания к Филиппийцам (Флп 2,6-11). Процессия исполнена переживания радостного триумфа Христа, тексты, как и пурпурный цвет литургических одежд, подчеркивают царственное достоинство Мессии, чтобы затем перейти к теме Его унижения в Страстях и пролитой Им крови, открывшей путь Победе Креста. Процессия Вербного воскресенья является, с одной стороны, воспоминанием о триумфальном вступлении Христа в Иерусалим, а с другой – шествием Народа Божия за Христом на Голгофу, где будет принесена Жертва, актуализируемая в Евхаристии. Провозглашая Христа Царем, мы тем самым принимаем тот факт, что Его и наш жизненный путь ведет через Крест к победе. Участие в литургии Вербного воскресенья означает согласие на Крест, на страдание вместе со Христом, дабы таким образом обрести жизнь вечную, что особенным образом подчеркнуто в молитве после Причастия: «дабы мы Его Воскресением достигли цели наших упований».

Освящение пальм (верб) также способствует прославлению Христа. Послание Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств от 16 января 1988 года специально подчеркивает торжественный характер процессии с ветвями в руках. В том же документе рекомендуется, чтобы верные хранили освященные пальмы (вербы) в своих домах как воспоминание о победе Христа, которая праздновалась во время процессии.

Тексты литургических молитв этого дня подчеркивают пример Страстей Христовых, их добровольность и заместительный характер. Христос представлен как невинный Отрок Господень (Ис 53,4-12), чья невинность противопоставлена греху мира. Демонстрируется также единство Пасхального таинства – Христовых Смерти и Воскресения.

С древних времен богослужения Страстной недели концентрируются на Страстях Христовых. Утренние часы Великого четверга некогда были посвящены принятию в церковное общение публично кающихся грешников. До VI века это происходило под аккомпанемент многочисленных молитв и символических жестов, имевших глубокое богословское содержание. В завершение служилась Евхаристия «за примирённых» (Missa pro reconciliatione). По этой причине Великий четверг иногда называют «четвергом примирения» – indulgentiae. С Великим четвергом также было связано благословение на специальной «Мессе елеев» (Missa chrismatis) мира и елея, используемых при совершении Святых Таинств Крещения, Миропомазания, Елеопомазания (Соборования) и Священства.

Ныне Missa chrismatis служится епископом в окружении коллегии его пресвитеров, причем она может совершаться также и в другой день Страстной недели (чтобы как можно больше священников могли принять в ней участие).

В связи со значительными расстояниями, в нашей Преображенской епархии «Месса елеев» по традиции проходит утром во вторник Страстной седмицы в Кафедральном соборе Новосибирска. Елей для помазания больных благословляется перед окончанием Евхаристической молитвы. Благословение елея катехуменов и освящение мира совершается после Причастия. Весь обряд можно также совершить после Литургии слова. Начиная с понтификата Павла VI (6 марта 1970 г.), Missa chrismatis включает и обновление обетов, данных священниками в день их рукоположения.