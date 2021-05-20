Староверы оцифруют древнеславянские рукописи из архивов Ватикана

Всемирный союз староверов подписал во вторник соглашение с Ватиканским Апостольским архивом и библиотекой Святейшего Престола о проведении работ по исследованию, реставрации и цифровизации всех хранящихся в Ватикане рукописей на церковнославянском языке.

«Для нас большая честь, что Святейший Престол и самая закрытая библиотека мира, о которой ходят легенды, доверила именно нам, староверам, провести работы по исследованию и цифровизации древнеславянских рукописей», — сказал «Интерфаксу» глава Союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, в архивах Ватикана хранится много секретов, в том числе российской истории, и теперь они станут достоянием общественности.

Апостольский архив Ватикана содержит документы от Средневековья до наших дней.

До ноября 2019 года он носил название «Ватиканский секретный архив», так как является частным архивом Папы Римского и ограничен для посещения. Общая протяженность стеллажей архива с документами — 85 км.