Старейший в России духовный хор планирует выступить в Италии

Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в Италии в городе Бари в базилике Святителя Николая Чудотворца вместе с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана, рассказал в интервью РИА Новости художественный руководитель Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.

«На протяжении многих лет мы дружим и сотрудничаем с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана. И мы очень надеемся, что в конце этого года, в декабре, у нас получится встретиться в Италии в городе Бари и вместе выступить в базилике Святителя Николая Чудотворца», — рассказал Пузаков.

По словам руководителя, у хора так же осенью запланированы концерты в филармонических залах в Ярославле, Вологде и Череповце.

Московский Синодальный хор в 2021 году отмечает 300-летний юбилей. Он был образован в 1721 году указом Петра Первого. После упразднения патриаршества и учреждения Святейшего правительствующего синода хор Патриарших певчих дьяков при Успенском соборе Московского Кремля, существовавший с 16 века, был переименован в синодальный. Хор исполнял духовную музыку в храмах. Сегодня в коллективе хора 80 участников — мужчин и женщин, хор выступает не только в храмах, но и на различных филармонических площадках.