Стали известны подробности празднования Дня бабушек и дедушек

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни обнародовал детали Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, который был учрежден Папой Франциском. Впервые Церковь отметит День бабушек, дедушек и пожилых людей на вселенском уровне.

Этот праздник Католическая Церковь будет отмечать 25 июля. В этом году Святейший Отец выбрал для него тему «Я с вами во все дни» (Мф 28,20).

Всемирный день будет проводиться для того, чтобы «показать близость Господа и Церкви к жизни каждого пожилого человека, особенно в это непростое время пандемии», — говорится в пресс-релизе ватиканского ведомства.

«ʺЯ с вами во все дниʺ: это также обетование близости и надежды, которым могут обмениваться молодые и пожилые. Действительно, не только внуки, не только юные призваны быть в жизни пожилых, но и сами пожилые, бабушки и дедушки исполняют евангелизационную миссию возвещения, молитвы и рождения молодежи в вере».

Чтобы помочь в организации этого Дня в поместных Церквах и католических объединениях, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни разместит специальные пастырские пособия на сайте Года семьи Amoris laetitia.



Источник: Vatican News