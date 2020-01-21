США: хиротония женщины-епископа в католическом храме не состоится

Католическая церковь Св. Беды в американском штате Виргиния не станет местом хиротонии женщины – иерарха Епископальной Церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Такое решение было принято после того, как было собрано более трех тысяч подписей против подобного акта «экуменического гостеприимства». Представители Епископальной (Англиканской) Церкви США попросили католиков предоставить им церковь для хиротонии нового главы епархии Южной Виргинии еще в 2018 году. Дело в том, что в данном регионе у епископалов нет ни одной большой церкви, а храм Св. Беды в Вильямсбурге не только вмещает 1200 человек, но также располагает просторным залом для различных мероприятий, кухней и обширной парковкой, пишет CNA. В то время было еще неизвестно, что новым епископом будет избрана женщина, и тогдашний настоятель дал предварительное согласие.

Когда же стало известно, что епископом станет священник Епископальной Церкви Сьюзан Бантон Хейнс и что хиротония запланирована на 1 февраля, это вызвало волну протеста среди американских католиков. На сайте change.org была размещена петиция с требованием «остановить святотатство». Авторы воззвания, обращенного местному ординарию, напомнили, что Папа Лев XIII официально признал англиканские хиротонии недействительными и что в соответствии с учением Католической Церкви священный сан могут принимать только мужчины. Со своей стороны епископ Ричмондский Барри Нестаут выступил 15 января с заявлением, в котором попытался обосновать предоставление храма для англиканской хиротонии. Нестаут призывал «проявить гостеприимство по отношению к нуждающемуся христианскому соседу» и «совершить акт любви, вполне соответствующий нормам экуменической деятельности Католической Церкви». Однако после того как петиция противников женской хиротонии собрала 3207 голосов, сами епископалы решили провести хиротонию в другом месте. 17 января на сайте католической Ричмондской епархии. Епископ Нестаут опубликовал текст, в котором выражал «огромное сожаление» в связи с решением Сьюзан Хейнс изменить место своей хиротонии. Прелат выразил надежду, что добрые отношения между католиками и епископалами в Виргинии сохранятся.

К настоящему времени Епископальная Церковь в США уже имеет несколько женщин-епископов, одна из которых – открытая лесбиянка.