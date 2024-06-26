Совет епископских конференций Европы перенес свою резиденцию из Швейцарии в Рим (+ ФОТО)

Совет епископских конференций Европы (CCEE) перенес свою резиденцию из швейцарского города Санкт-Галлен в Рим. Торжественное открытие новой штаб-квартиры состоялось 21 июня 2024 года, сообщает «Седмица» со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

Церемонию возглавил кардинал Пьетро Паралин, государственный секретарь Ватикана. В ней приняли участие председатель Совета епископских конференций Европы архиепископ Вильнюсский Гинтарас Линас Грушас, представители Римской Курии и епископатов европейских стран.

Решение о переносе местонахождения секретариата Совета епископских конференций Европы было принято на пленарном заседании президентов Епископских конференций Европы в ноябре 2023 года после консультаций с Папой Римским Франциском.

Причины этого шага в первую очередь исторические, пояснил архиепископ Грушас. Он напомнил, что Совет епископских конференций Европы был основан в 1971 году. Континент тогда был разделен на два блока, поэтому штаб-квартира организации разместилась в нейтральной Швейцарии.

До Санкт-Галлена, однако, добраться непросто, поэтому со временем возникла необходимость найти более подходящее место для собраний епископов, до которого удобнее добираться на самолете. Поскольку католические иерархи часто приезжают в Рим, у них теперь будет возможность чаще посещать штаб-квартиру Совета епископских конференций Европы.

При принятии решения о переезде также учитывались и финансовые аспекты: содержание секретариата в Швейцарии, где цены очень высокие, обходилось крайне дорого.

Новое помещение Совета Епископских конференций Европы находится в самом сердце Рима, недалеко от Пантеона, в большом старинном здании, принадлежащем Ватикану, но используемом викариатом Римской епархии.

Офис секретариата занимает около 400 квадратных метров. Здесь гораздо больше места, чем раньше: появились большие залы для проведения встреч и приемов, больше возможностей для регулярного взаимодействия с Папой Римским и структурами Св. Престола.