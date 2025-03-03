Состояние Папы стабильное, искусственная вентиляция легких прекращена

Здоровье Папы Франциска остается стабильным. Ему уже не требуется искусственная вентиляция легких, врачи оставили только кислородную терапию. Вчера утром Папа принял участие в воскресной Святой Мессе.

Согласно официальному коммюнике Зала Печати, опубликованному вечером 2 марта 2025 года, клиническое состояние Святейшего Отца остается стабильным. Ему больше не требуется неинвазивная искусственная вентиляция легких, из актуального лечения сохраняется только высокопоточная кислородная терапия.

Учитывая сложность клинической картины, прогноз остается осторожным.

Утром в воскресенье Епископ Рима присутствовал на Св. Мессе вместе с медперсоналом больницы, которые ухаживают за ним во время текущей госпитализации. Затем в течение дня Папа чередовал отдых с молитвой.

Директор пресс-службы Св. Престола Маттео Бруни также сообщил, что утром 2 марта Понтифика посетили госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и его заместитель по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра. После встречи с ближайшими сотрудниками Папа позавтракал, выпил кофе и прочитал несколько газет.

В медицинском бюллетене отмечается, что у пациента не фиксируется повышение температуры, он самостоятельно передвигается и садится в кресло. Лечение в римской клинике продолжается.



По материалам Vatican News