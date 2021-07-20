Заседание Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ

В понедельник, 19 июля 2021 года, в здании Администрации Президента Российской Федерации состоялось одиннадцатое заседание Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

В заседании участвовали: секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) – руководитель Межрелигиозной группы; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике А.Ю. Вылегжанин; референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета А.В. Третьяков; главный советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике А.А. Терентьев; начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) С.В. Ряховский; имам-мухтасиб г. Нижнекамска и Нижнекамского района Татарстана Салих хазрат Ибрагимов; полномочный представитель Центрального духовного управления мусульман России в Москве Ш.М. Кадыргулов; представитель Архиепархии Божией Матери в Москве (Римско-Католическая Церковь), руководитель Культурного центра «Покровские ворота» Ж.-Ф. Тири; пастор Евангелическо-Лютеранской Церкви России А.А. Петерсонс; руководитель отдела международных связей Духовного собрания мусульман России В.С. Неледва; ректор Заокского университета Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Б.Г. Протасевич; президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» А.А. Черкезов; сотрудник ОВЦС иеродиакон Петр (Ахматханов).

Заседание открыл иеромонах Стефан (Игумнов), который от имени членов Рабочей группы поздравил А.Ю. Вылегжанина с назначением на должность заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

А. В. Третьяков выступил с сообщением о ходе подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году и о задачах, стоящих в этой связи перед Межрелигиозной рабочей группой.

Иеромонах Стефан (Игумнов) озвучил план деятельности Рабочей группы на вторую половину 2021 года, который был утвержден в ходе состоявшегося обсуждения, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.