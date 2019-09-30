Состоялось очередное паломничество к месту захоронения блаженных сестер-монахинь Олимпии и Лаврентии (+ФОТО)

28 сентября группа паломников из католических приходов Восточного деканата совершила традиционное (уже одиннадцатое по счету) паломничество в Харск — к месту захоронения блаженных сестёр-монахинь византийского обряда Олимпии и Лаврентии из Конгрегации Святого Иосифа Обручника Пречистой Девы Марии.

В 1950 году обе сестры-монахини получили вердикт о пожизненном выселении из Западной Украины в глухое таёжное село Харск Томской области. Их обвиняли только в том, что они, католические монахини, не сняли монашеское облачение и не отреклись от своей веры. Оказавшись в столь в суровых условиях, сёстры покинули этот мир в течение двух лет, однако до последнего дыхания продолжали давать достойное восхищения свидетельство своей любви к Господу и ближним. Преподобномученицы Олимпия Бида и Лаврентия Герасымив были беатифицированы 27 июня 2001 года святым Папой Иоанном Павлом II в ходе его Апостольского визита на Украину.

Паломничество играет важную роль в жизни верующего человека. Ведь это так прекрасно — молиться у святыни, которая дорога христианскому сердцу. На протяжении всего пути, а это семь километров — участники паломничества возносили духовные песнопения, читали молитву Розария, на ходу приступали к Таинству исповеди. Паломничество к месту захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии из года в год распространяется и становится всё более значимым событием для нашей епархии. Кроме приходов Восточного деканата (в который входят Томская и Кемеровская области), в нём постоянно участвуют духовные лица и верные из Новосибирска, Куйбышева, Омска, Тальменки, нефтегазоносных районов Севера…



Фотографии с аккаунта в Facebook Ольги Годий (сестры Рафаилы)