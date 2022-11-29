Состоялась встреча митрополита Астанайского Александра с послом Ватикана в Казахстане

26 ноября в резиденции главы Казахстанского митрополичьего округа в Астане состоялась встреча митрополита Астанайского и Казахстанского Александра (Могилева) с Апостольским нунцием в Республике Казахстан архиепископом Фрэнсисом Ассизи Чулликаттом, сообщает сайт «Митрополичий округ в Республике Казахстан»

На встрече присутствовал благочинный приходов г. Астаны архимандрит Сергий (Карамышев).

Митрополит Александр поздравил архиепископа Фрэнсиса с наступлением периода Адвента, отметив, что в этом году его начало совпадает с заговеньем на Рождественский пост у православных христиан.

Архиерей поблагодарил нунция, завершающего свои труды в Республике, за добрый вклад в развитие диалога между дипломатической миссией Ватикана и Казахстанским митрополичьим округом и пожелал успехов на новом поприще.

Архиепископ Фрэнсис сообщил главе Казахстанского митрополичьего округа, что его новым местом служения станет Босния и Герцеговина, а также Черногория.

В ходе общения была дана высокая оценка предложениям и призывам, содержащимся в инаугурационной речи президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева. По обоюдному мнению, слова главы государства, прозвучавшие во Дворце Независимости, найдут живой отклик в сердцах казахстанцев. Собеседники подчеркнули, что К.-Ж. Токаев, как и прежде, залогом преодоления препятствий на пути прогресса и поступательного развития страны справедливо считает единство многоконфессионального и многонационального народа Казахстана и верность духовным традициям.

Посол Ватикана выразил надежду на то, что Совет традиционных христианских конфессий Казахстана, созданный с целью развития сотрудничества между последователями Православия, Католицизма и Лютеранства, активно продолжит свою работу.

Состоялся обмен мнениями о состоянии государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога в Казахстане и странах Восточной Европы.

В завершение встречи стороны обменялись пожеланиями здоровья и помощи Божией в трудах.