«Сопротивление и покорность». Опыт мученического свидетельства христиан XX и начала ХХI вв.

XXXI ежегодная конференция памяти протоиерея Александра Меня (1935-1990) состоялась 27-28 сентября во Всероссийской библиотеке иностранной литературы им. Рудомино (ВГБИЛ).

Первую часть форума, который прошел в очном формате с подключением ряда участников по видеосвязи, организаторы посвятили опыту мученического свидетельства христиан XX и начала ХХI вв. Тема звучит так же, как название книги одного из мучеников ХХ века Дитриха Бонхёффера, – «Сопротивление и покорность». Участников конференции приветствовал по видеосвязи Михаил Мень, сын погибшего пастыря.

«О. Александр уделял особое внимание свидетельству христиан различных конфессий, интересовался жизнью мучеников ХХ в., много раз обращался к опыту исповедничества как свидетельству единства. Надеемся, что дискуссия об исповедничестве на современном этапе истории станет одной из важных глав в осмыслении не только наследия самого отца Александра, но и символом того, что христиане разных конфессий не избегают ответа на самые острые вопросы современности», – так организаторы конференции сформулировали ее задачу.

«Отец Александр Мень и сам был мучеником, он принял мученическую кончину, и те, кто знал его лично, кому близко его слово, воспринимают его так», – сказал, открывая конференцию, ее ведущий Мигель Паласио, заместитель генерального директора ВГБИЛ. Он выразил надежду, что мученичество о. Александра будет признано на общецерковном уровне, и предложил участникам осмыслить феномен мученичества и исповедничества как актуальное свидетельство в перспективе созидания единства христиан.

Скульптуры мучеников ХХ века над западным порталом Вестминстерского аббатства, среди них — вел.княгиня Елизавета Федоровна, епископ Ромеро, Дитрих Бонхёффер

Скульптуры мучеников ХХ века над западным порталом Вестминстерского аббатства, среди них — вел.княгиня Елизавета Федоровна, епископ Ромеро, Дитрих Бонхёффер

«ХХ век обнаружил новое измерение единства веры», – начала свое сообщение Ирина Языкова, кандидат культурологии, директор Библейско-богословского института св. апостола Андрея, член Синодальной библейско-богословской комиссии. Она пояснила, что речь идет о гонениях, которым в ХХ веке подверглись многие христиане со стороны тоталитарных безбожных режимов, и перед лицом смерти все христиане оказались в равных условиях – гонителей не интересовали нюансы богословия, разница конфессий, они уничтожали именно христиан. Православные святые – преподобномученица Елизавета Федоровна и прп. Мария (Скобцова), католический монах Максимилиан Кольбе, протестантский пастор-герой веры Дитрих Бонхёффер, православный немец Александр Шморель – имена и подвиг этих мучеников за веру дороги для всех христиан.

Холокост – важная тема, которая высвечивает имена новомучеников и исповедников ХХ века, многие из которых за спасение евреев признаны Праведниками народов мира. Докладчица упомянула только одного из них – католического монаха Бруно Рейндерса, который спас около 400 евреев во время нацистской оккупации Бельгии и чудом избежал мученической кончины. В наше время проблема христианского мученичества стоит по-прежнему остро, особенно в странах Ближнего Востока, в Афганистане и Индии. «Сегодня тема мучеников-свидетелей поднимает множество вопросов, и прежде всего: что есть христианство и что есть человек», – заключила Языкова, подчеркнув, что таким образом проблема антропологии оказывается в центре современного богословия.

Из библейского региона, где в последние годы христиане подвергались преследованиям, – из Сирии — вышел на связь директор московского Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Он вел трансляцию из Францисканского центра в Дамаске, монахи которого помогают всем нуждающимся, независимо от вероисповедания. Христианское мученичество здесь и сейчас – это реальность Сирии. Ж.-Ф. Тири рассказал: «Террористы, убивая христиан, не узнавали, к какой конфессии те принадлежат. Война – это такая сила, которая заставляет людей объединиться, не смотреть на свои различия, но смотреть на Того, Кто делает их христианами. Здесь есть это единство крови мучеников – в этом христианское свидетельство Сирии». Апостольский нунций Марио Зенари всю войну не покидал Сирию. Получив от Папы Франциска кардинальский титул, он сказал на встрече с гостем из Москвы, что красный кардинальский пояс – символ крови всех мучеников, которые были убиты здесь.

Ж.-Ф. Тири сообщил, что привез в Сирию выставку «Франциск и султан», посвященную первому зафиксированному в истории примеру мирного диалога христиан и мусульман, – более 800 лет назад, в разгар военного конфликта, святой Франциск Ассизский встретился с султаном Аль-Маликом Аль-Камилем. При поддержке Международного католического благотворительного фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде») и ассоциации «Pro terra sanсta» эта выставка будет показана в городах Сирии.

Алессандро Салаконе, представитель Общины святого Эгидия в Москве, говорил о сонме мучеников, которые дали пример жертвенного милосердия. «География страдания» мучеников XX и начала XXI вв. воплощена в иконе, написанной по заказу Общины св. Эгидия: она запечатлела образы христиан разных конфессий.

Икона в соборе св. Варфоломея на о.Тиберина в Риме

Салаконе заострил вопрос об актуальности и даже «срочной необходимости» наследия новомучеников. По его словам, их память призывает к «радикальному христианству»: не к Крестовым походам против ислама или секулярного мира, а к «христианству, укорененному в повседневной верности Евангелию, которое «любит без компромиссов и видит даже в палаче брата». Пример «мучеников милосердия» нашего времени – жертвенной любви в нацистских лагерях; Сальвадорского епископа Ромеро – помощника бедных, убитого хунтой в 1980 г.; монахинь в Конго, отдавших жизнь в 1995 г. ради помощи больным во время эпидемии вируса Эболы – пример «любящего христианства», той Церкви, которая дает людям возможность «чувствовать присутствие Христа рядом», а не Церкви как «социального агентства». И еще один важный урок и призыв: «мученики побуждают нас ускорить путь к единству», продолжил Салаконе. «Было бы ошибкой думать, что у новомучеников не было четкой принадлежности к своей конфессии. Но их свидетельство вышло далеко за пределы периметра их церквей… Это ориентир для нас сегодня: интересуемся ли мы теми христианами, которые сегодня страдают далеко от нас? Каждая Церковь породила светлые примеры святости, которые являются сокровищем для всех христиан», – сказал докладчик.

«Радикальное христианство» – это словосочетание в том же значении, что и Салаконе, применила Джованна Парравичини, представитель фонда «Христианская Россия». По ее словам, «через свидетельство мучеников ХХ века Церковь вновь открыла радикальный характер своего призвания и красоту своей миссии». Она подчеркнула термин «мученик» в значении «свидетель Христа» и рассказала о большой работе итальянского фонда «Христианская Россия» и ее основателя о. Романо Скальфи по составлению экуменического мартиролога ХХ века, куда были включены имена православных, католических и протестантских мучеников. Память мучеников недостаточно почитать, их пример требователен: «Это мощный толчок для нас, западных христиан, живущих в сфере комфорта, мыслящих о вере как о совокупности моральных правил и обрядов. Мученик дает ощутить, что Христос – живой, что ради Него стоит отдать жизнь».

«Опыт креста» способствует росту общения между христианами внутри каждой деноминации и между христианами разных деноминаций, продолжила Парравичини. Но «мужество открыться к единству» – это не следствие «нашего выбора, желания или претензии», а то, что объединяет всех христиан «в самом начале пути как наша глубокая природа, идентичность, сознание Присутствия». О том, что единство – не результат усилий, а изначальный дар Бога, не раз говорил Папа Франциск, а о. Александр Мень являл пример «открытости всем христианам, но более того – всем людям и всему творению», отметила Парравичини. Богословие мученичества и единства – прекрасно и насущно в секулярном мире, но оно же и «глубоко рискованно», так как призывает «выйти за ограду Церкви и с факелом в руках идти к пропасти, чтобы спасти людей».

Видеозапись конференции размещена на youtube-канале Библиотеки иностранной литературы.



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо