Новые коммюнике пресс-службы Ватикана о состоянии здоровья Св. Отца

Утром 19 февраля Зал Печати опубликовал новые сообщения, касающиеся состояния здоровья Папы Франциска.

«Из-за состояния здоровья Святейшего Отца юбилейная аудиенция в субботу 22 февраля аннулирована. Для священнопразднования Мессы по случаю Юбилея диаконов, запланированной на воскресенье 23 февраля в 9 часов в соборе Св. Петра, Папа Франциск делегировал Его Преосвященство монсеньора Рино Физикеллу, пропрефекта Департамента евангелизации (Отдел основных вопросов евангелизации в мире)».

«Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клинические показатели Святейшего Отца по-прежнему представляют сложную картину, Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктаза и астмаформного бронхита и потребовавшая лечения кортизоном и атибиотиками, усложнила терапевтические мероприятия. Контрольная КТ, сделанная Святейшему Отцу во второй половине дня 18 февраля по предписанию ватиканского медицинского персонала и врачей клиники “Джемелли”, подтвердила развитие двусторонней пневмонии, которая вызвала необходимость продолжения лекарственной терапии. Несмотря на это Папа Франциск настроен позитивно. Вчера утром он принял Евхаристию и провел день, чередуя отдых с молитвой и чтением текстов. Папа выражает признательность за близость, которую он ощущает в эти моменты, и с благодарным духом просит продолжать молиться о нем».

Сегодняшнюю ночь пациент провел спокойно. Утром 19 февраля он проснулся, позавтракал, а также самостоятельно встал и сел в свое кресло. По информации медиков, сердце Понтифика работает нормально и стабильно. Несмотря на тяжелую клиническую картину, Франциск остается в хорошем расположении духа. Он продолжает получать многочисленные пожелания скорейшего выздоровления. Свою близость и заботу о Папе Римском выражают главы государств, церковные и общественные деятели, а также простые верующие. Несколько посланий с пожеланиями скорейшего выздоровления и своими рисунками Св. Отцу передали дети, проходящие лечение в онкологическом педиатрическом отделении той же больницы. По словам Маттео Бруни, Папа очень благодарен и тронут такой поддержкой.



По материалам Vatican News