«Солидарные каникулы» на «балканском маршруте»

Около пятидесяти молодых итальянцев посвятили август работе с беженцами так называемого балканского маршрута, проживающими в Боснии и Герцеговине. «Солидарные каникулы» организовали Общество Иисусово, Община Святого Эгидия и христианские профсоюзы Италии.

Координатор проекта Сильвия Мараоне рассказала в интервью Vatican News, что волонтеры отправились в город Бихач, где в лагере для беженцев находятся преимущественно пакистанцы, афганцы и иракцы, — одни из тех, кто отправляются в опасный путь, следуя «европейской мечте» и пытаясь пересечь границу Евросоюза. «Балканский маршрут» на протяжении долгого периода оставался «невидимым» для мирового сообщества, и только в 2015 году, во время сирийского кризиса, о нем заговорили. По нему постоянно проходят люди, семьи, дети без сопровождения родителей.

Итальянские волонтеры, рассказала Мараоне, были движимы желанием не только помочь, но и больше узнать об этой реальности, прояснить для себя, что значит мигрировать в наше время. «Наша работа служит тому, чтобы вернуть достоинство там, где оно было утрачено», — пояснила координатор, добавив, что «новая политика принятия и доступной, быстрой интеграции может помочь избежать трагических эпилогов», таких как, например, отчаяние, в которое впадают некоторые мигранты, потеряв всякую надежду: в местных лагерях беженцев уже было несколько случаев самоубийства среди молодых.

Итальянские волонтеры, пожелавшие принять участие в проекте, «выступают против стен и против принудительной репатриации».

«Я думаю, что, чем больше мы узнаем о положении мигрантов не понаслышке, как это происходит этим летом, тем больше появится людей, которые смогут все изменить к лучшему», — подчеркнула координатор «солидарных каникул».



(На фото — Лагерь беженцев в Бихаче, Таинство Примирения)