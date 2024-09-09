Согласно опросу, католики в США на выборах президента решили поддержать Харрис

Вице-президент Камала Харрис лидирует среди избирателей-католиков, опережая бывшего президента Дональда Трампа, согласно результатам нового опроса EWTN News/RealClear Opinion Research, проведенного за два месяца до президентских выборов в США. Об этом сообщает Catholic News Agency.

В опросе, проводившемся с 28 по 30 августа, приняли участие 1000 человек, погрешность составляет +/- 3 процентных пункта.

Католические избиратели, как и большинство электората, считают экономику самой насущной проблемой, с которой сталкивается страна, и выступают против трансгендерных операций для несовершеннолетних и участия трансгендерных мужчин в женских видах спорта. Они разделились по вопросу о том, кто должен определять политику в отношении абортов, поддержки США Украины и войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Результаты также показывают значительный гендерный разрыв среди католических избирателей, в то время как Трамп в настоящее время получает поддержку 30% католиков-латиноамериканцев.

Согласно результатам, 50% избирателей-католиков в настоящее время поддерживают Харрис, 43% – Трампа и 6% не определились. Харрис также опережает в общем зачёте Трампа среди латиноамериканских избирателей-католиков — 60% против 30%, а 9% ещё не определились. Это важно, учитывая растущую численность и влияние латиноамериканцев в американском католицизме.

Вице-президент популярна среди афроамериканских избирателей-католиков – 82% против 12% за Трампа и азиатских избирателей-католиков 58% к 35%. Трамп лидирует среди белых избирателей-католиков с перевесом в 52% против 42% за Харрис.

Аналогично Харрис опережает бывшего президента в каждой возрастной группе, с наибольшим отрывом среди католических избирателей в возрасте 30-39 и 40-49 лет. Интересно, что ее наименьший отрыв наблюдается среди 18-29-летних избирателей-католиков поколения Z (многие из которых будут голосовать впервые в 2024 году), где она имеет статистически незначительное преимущество в 44% против 43%.

Особенно заметен гендерный разрыв, который возник среди католических избирателей. Женщины-католики поддерживают Харрис, а не Трампа, в соотношении 56% к 37%, в то время как мужчины-католики отдают предпочтение Трампу в соотношении 49% к 43%.

Аналогично в общем голосовании за контроль над Конгрессом — 49% католиков поддерживают кандидата от демократов, а 41% — кандидата от республиканцев. Между тем, женщины-католики отдают предпочтение кандидату от демократов 54% против 35%, а мужчины-католики поддерживают общего кандидата от республиканцев 48% против 43%.

Гендерный разрыв существует и во многих других вопросах. Экономика считается самой насущной проблемой выборов как мужчинами, так и женщинами — 51% в целом, 54% женщин и 48% мужчин. Но второй по важности проблемой для католических женщин-избирательниц являются аборты — почти 13% (по сравнению с 6% для мужчин). Мужчины-католики оценивают безопасность границ и иммиграцию как вторые по важности — 17% (по сравнению с 9,5% для католических женщин-избирательниц). Среди всех католических избирателей, после экономики, следующими по важности являются безопасность границ и иммиграция — 13%, аборты — 10%.

Похожие разногласия среди католических избирателей видны, когда дело доходит до некоторых важнейших вопросов внешней политики. На вопрос о том, как Израиль реагирует на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, 41% считают его действия в некоторой степени или полностью приемлемым, в то время как 39% считают действия израильских властей в некоторой степени или полностью неприемлемыми. 20% не определились.

37% католиков считают, что США оказывают Украине слишком большую поддержку, 36% – примерно столько, сколько нужно, 28% – США оказывают Украине недостаточную поддержку, при этом более двух третей католиков выступают за поддержку Украины со стороны США.

Что касается Китая, то только 6% считают, что Китай не представляет угрозы, почти половина опрошенных назвали бы Китай значительной или серьезной угрозой.

Области более широкого согласия распространяются на некоторые из наиболее спорных культурных вопросов. Половина (50%) избирателей-католиков выступают против блокаторов полового созревания/кросс-половой гормональной терапии или хирургических процедур для несовершеннолетних, в то время как 14% поддерживают обе процедуры, 7% поддерживают хирургические процедуры и 7% поддерживают блокаторы полового созревания.

Большинство избирателей-католиков (67%) также считают, что спортсмены, которые родились мужчинами, но теперь идентифицируют себя как девушки или женщины, не должны иметь возможности соревноваться в женских видах спорта и легкой атлетике, в то время как 18% говорят, что должны; 15% не уверены. Пятьдесят шесть процентов избирателей-католиков поддерживают смертную казнь для человека, осужденного за убийство, в то время как 23% выступают против нее, а 21% не уверены.

Опрос также показал, что когда дело доходит до посещения мессы, 12% американских католиков посещают богослужения ежедневно или чаще одного раза в неделю, 31% — один раз в неделю, 16% — один или два раза в месяц, 32% — несколько раз в год и 9% — один раз в год. Харрис лидирует среди всех категорий католиков, посещающих мессу, за исключением тех, кто ежедневно посещает мессу и одновременно поддерживает Трампа — 55% против 30%.

В отличие от результатов предыдущих опросов католиков, по крайней мере на этих необычных выборах регулярное посещение мессы или приверженность учению Католической Церкви больше не могут быть признаком того, что избиратели обязательно проголосуют за кандидата в президенты от Республиканской партии.

Кроме того, это самые нестабильные президентские выборы в современной американской политической истории, и это первый опрос, который был проведен сразу после Национального съезда Демократической партии. Он также прошёл задолго до запланированных первых президентских дебатов 10 сентября, поэтому другие события с настоящего момента и до 5 ноября могут ещё оказать существенное влияние на гонку, например, еще один международный кризис или слушание по вынесению приговора Трампу в суде Нью-Йорка 18 сентября.

Национальные опросы показывают, что гонка чрезвычайно напряженная, и кандидаты фактически связаны как на федеральном уровне, так и в каждом колеблющемся штате. В такой обстановке каждый голос важен, и избиратели-католики будут играть ключевую роль в определении следующего хозяина Белого дома.