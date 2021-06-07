Соединенное Королевство: епископы против Diy Abortion

Епископы Соединенного Королевства отреагировали на решение Департамента здравоохранения и социальной помощи начать консультации по вопросу Diy Abortion, то есть аборта «сделай сам». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Речь идет о временной мере, введенной во время пандемии для того, чтобы избежать заражения женщин коронавирусом в больницах, а именно об облегченном доступе к медикаментозному аборту на дому.

Таким образом, добровольное прерывание переменности сроком до десяти недель стало возможным без обращения в медицинское учреждение: женщине достаточно позвонить врачу, и она получает по почте необходимые препараты. Против этой меры, введенной в прошлом году, сразу же выступили католические епископы.

Монсеньор Джон Шеррингтон, ответственный за деятельность Епископской конференции Англии и Уэльса по защите жизни, незамедлительно заявил, что епископы «шокированы» этим решением: «Хотя мы и живем в чрезвычайной ситуации, подобные меры подвергают еще большему риску женщин, которые теперь вынуждены действовать быстро и без надлежащей медицинской консультации, иногда по принуждению агрессивного партнера».

Прелат подчеркнул, что принятая мера «обесценивает ту серьезность, с какой должны приниматься подобные решения, и не учитывает физических и психологических опасностей домашнего применения соответствующих препаратов».

Теперь власти думают сделать эту временную меру постоянной, и монсеньор Шеррингтон вновь выступил с заявлением, утверждая, что речь идет о «трагической и напрасной утрате тысяч еще не рожденных жизней». Монсеньор Шеррингтон призвал католиков высказаться на эту тему и встать на защиту жизни.