Соболезнования Папы в связи со смертью кардинала Вануа

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований о. Мануэлю Моружау, настоятелю резиденции им. Петра Канизия в Риме, в связи со смертью 98-летнего кардинала Альбера Вануа.

Святейший Отец выражает близость общине Святого Петра Канизия, всему Обществу Иисусову, родственникам новопреставленного кардинала и всем тем, кто знал и уважал его, «вспоминая с нежностью и восхищением этого собрата, который с большим усердием служил Господу и Церкви».

Епископ Рима с благодарностью отзывается об усердных трудах «ревностного монаха и духовного сына святого Игнатия, опытного преподавателя, авторитетного библеиста, уважаемого ректора Папского библейского института, а также усердного и мудрого сотрудника нескольких департаментов Римской Курии». Святейший Отец отмечает любовь Альбера Вануа к проповедническому служению, «которое он исполнял с большой щедростью, воодушевлённый пламенным желанием возвещать Евангелие».

В конце телеграммы Папа Франциск возносит молитвы Господу, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии Он принял Своего верного слугу в Небесный Иерусалим, и от всего сердца преподаёт утешительное апостольское благословение всем, кто скорбит о его кончине, особенно тем, кто с любовью помогал ему и сопровождал в последние дни жизни.



Источник: Vatican News