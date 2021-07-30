Скончался французский кардинал Альбер Вануа

29 июля в Рима в возрасте 98 лет скончался французский кардинал Альбер Вануа, старейший член Коллегии кардиналов.

Альбер Вануа родился 24 июля 1923 года в Азебруке, в епархии Лилля на севере Франции. 11 сентября 1941 года вступил в Общество Иисусово, первые обеты принял 15 ноября 1944 года и был рукоположён в священники 26 июля 1954 года в Энгиене, Бельгия. Иеромонах окончил литературный факультет Сорбонны и богословский факультет Университета Энгиен, а в 1961 году защитил докторскую степень в области Священного Писания в Папском библейском институте.

Через два года Альбер Вануа был призван в Рим и преподавал там до 1998 года. С 1984 по 1990 год он был ректором Папского библейского института; с 1984 по 2001 годы – членом Папской библейской комиссии и – с 1990 года – её секретарём. В течение 16 лет прелат был консультантом Папского совета по содействию христианскому единству.

Монсеньор Вануа был одним из трёх священнослужителей старше 80 лет, которых Папа Римский Бенедикт XVI возвёл в достоинство кардинала «в знак уважения к заслугам, оказанным Церкви с образцовой верностью и восхитительной преданностью». По этому случаю Папа Йозеф Ратцингер назвал его «великим экзегетом». Французский прелат был возведён в сан кардинала на консистории 24 марта 2006 года.

Похороны кардинала Вануа состоятся в 11 часов в субботу 31 июля в базилике Святого Петра в Ватикане; заупокойное богослужение возглавит кардинал Леонардо Сандри.

Со смертью Альбера Вануа Коллегия кардиналов насчитывает 220 иерарха, из которых 123 избирателя и 97 без права голоса.



Источник: Vatican News