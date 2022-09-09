Соболезнования Папы: Елизавета II – пример верности долгу

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с смертью королевы Великобритании Елизаветы II, покинувшей этот мир 8 сентября в замке Балморал на 97-м году жизни, передает русская служба Vatican News.

В послании на имя нового монарха Карла III Святейший Отец пишет:

«Глубоко опечаленный известием о смерти Её Величества королевы Елизаветы II, я выражаю сердечные соболезнования Вашему Величеству, членам королевской семьи, народу Соединённого Королевства и Содружества. Искренне присоединяясь ко всем скорбящим, я молюсь о вечном упокоении новопреставленной королевы и отдаю дань уважения её жизни, посвящённой неустанному служению на благо народа и Содружества, её образцовой приверженности долгу, её непоколебимому свидетельству веры в Иисуса Христа и твёрдой надежде на Его обетования. Вверяя её благородную душу милосердной благости нашего Небесного Отца, – пишет Епископ Рима в телеграмме соболезнований, – я заверяю Ваше Величество в своих молитвах, дабы Всемогущий Бог поддерживал Вас Своей неустанной благодатью, когда Вы приступите к высоким обязанностям короля. На Вас и на всех, кто бережно хранит память о Вашей покойной матери, я призываю изобилие Божьих благословений в качестве залога утешения и силы в Господе», – завершает послание Папа Франциск.

Со своей стороны, архиепископ Вестминстерский, президент Конференции католических епископов Англии и Уэльса кардинал Винсент Джерард Николс подчеркнул, что королева Елизавета II «всегда будет сияющим светом в нашей истории; да покоится она с миром». В специальном заявлении кардинал пишет о своей искренней скорби и восхищении тем, как Елизавета II служила своему народу. Каждый день жизни королевы был отмечен христианской верой, подчёркивает иерарх, цитируя её Рождественское послание на Второе тысячелетие: «Для меня учение Христа и моя личная ответственность перед Богом образуют рамки, в которых я стараюсь прожить. Как и многие из вас, в трудные времена я черпала утешение в словах и примере Христа».

Свои соболезнования выразил британский кардинал Артур Рош, префект Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств:

«Те из нас, кто работает при Святейшем Престоле и происходят из Великобритании, Северной Ирландии и стран Содружества, с огромной печалью восприняли новость о кончине Её Величества королевы Елизаветы II. С момента вступления на престол в 1952 году, после смерти своего отца короля Георга VI, она не только без остатка посвятила себя служению своему народу, но и вверила его Божьей защите. Её христианская вера многократно выражалась в ежегодных рождественских посланиях и по другим поводам: это были моменты необыкновенного свидетельства Евангелия, ценностей общего блага, семейной жизни, мира и согласия между народами. Её доброта и сочувствие к людям, её государственная мудрость и любовь к своему народу во многих странах, культурах и религиях Содружества говорят о нерушимой и уникальной преданности служению другим. Все очень любили королеву. Следуя обещанию, которое она дала в возрасте 21 года в своей знаменитой радиопередаче в 1947 году, она оставалась непоколебимой до самой смерти, выполняя собственное заверение: ‘Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь – долгая или короткая – будет посвящена служению вам’».