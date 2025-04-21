Соболезнование Патриарха Кирилла в связи с кончиной Папы Римского Франциска

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-Католической Церкви

Ваше Высокопреосвященство!

Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Почивший Понтифик возглавил Римско-Католическую Церковь во время эпохальных перемен (Совместное заявление Папы Франциска и Патриарха Кирилла, 7).

С его именем связан важный этап в отношениях между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их Предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить «раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого» и «объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия» (Совместное заявление 5, 7).

Для христиан всего мира особое значение имело стремление Его Святейшества к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными. Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, Папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования. Мы с благодарностью будем помнить о его заявлениях в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви.

Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его «от смерти к жизни» (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!

С искренними соболезнованиями,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Patriarchia.ru