Соболезнование архиепископа Павла Пецци в связи со смертью о. Петра Корнелюка, OFMConv

Возлюбленные во Христе братья и сестры,

дорогие собратья во священстве!

Я с глубокой скорбью узнал, что сегодня умер наш дорогой брат священник Петр Корнелюк из Ордена Братьев Меньших Конвентуальных. Его жизнь в следовании за Христом через подражание святому Франциску стала огромным даром для нашей Церкви, для множества людей, которых отец Петр утешал и радовал своей преданностью Богу, своей добротой и простотой, своим замечательным чувством юмора, и конечно своим неповторимым музыкальным талантом, которым он так щедро делился с нами с подлинно францисканским восхищением перед красотой и гармонией этого сотворенного Богом мира. Его безвременный уход — это большое горе для францисканской общины и для всех, кто знал и любил отца Петра, особенно в приходах в Москве, Санкт-Петербурге, Черняховске, Калуге, Астрахани, где проходило его служение. Мы верим, что, придя в дом Отца, он не оставит нас своей молитвой, и его щедрый труд и его жертвы ради Евангелия принесут обильные плоды для францисканской харизмы и для всей Церкви в России.

Прошу Вашей молитвы — личной и общей — о вечном покое и вечном свете для нашего дорогого брата Петра, об утешении для его семьи, его собратьев и его друзей, и о том, чтобы светлая память о нем служила источником обновления нашего призвания и нашей веры в воскресение. Священников прошу служить о нем заупокойную Святую Мессу.

Боже, Отче Всемогущий, тайна креста — наша сила, а Воскресение Сына Твоего — основание нашей надежды; освободи усопшего раба Твоего, священника Петра, от уз смерти и сопричти его к лику спасенных!

+ Павел

Москва, 4 ноября 2024 г.



Источник: сайт ККЕР

(Фото Ольги Хруль)