СМИ: Ватикан заявил, что Папа Римский не будет принимать ничью сторону конфликта в Киеве

Папа Римский Франциск в случае визита в Киев не будет принимать ничью сторону конфликта. Об этом заявил в минувший четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

«Конечно, Папа Римский не поехал бы для того, чтобы занять позицию в пользу одного или другого, как это было всегда», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Ранее Папа выразил неуверенность в том, что сможет посетить Украину. По его словам, он готов к поездке, но не знает, можно ли ему это сделать и «было бы это к лучшему».

Глава Римско-Католической Церкви неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине и призывал к дипломатическому урегулированию конфликта. Он выражал поддержку украинским беженцам и через своих эмиссаров направлял помощь.