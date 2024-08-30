СМИ: в Польше суд встал на сторону Церкви в вопросе уроков религии в школах

Конституционный суд (КС) Польши приостановил распоряжение министра образования Барбары Новацкой о сокращении числа уроков религии в школах с двух занятий до одного в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал DoRzeczy.

«В понедельник начинается учебный год, и я прошу не выполнять это распоряжение [о сокращении уроков религии]», – цитирует портал председателя КС Юлию Пшилембскую.

По ее словам, в настоящее время КС изучает законность распоряжения Новацкой, после чего обнародует окончательный вердикт по этому вопросу.

Министр образования приняла решение сократить преподавание религии в школах в июле. Это сразу вызвало резкий протест со стороны духовенства. Иерарх Польской Католической Церкви архиепископ Марек Ендрашевский обвинил правительство в «атеизации населения». Дело было передано в Верховный суд, а оттуда – в Конституционный суд.

Посещение уроков религии в польских школах проводится на добровольной основе. Однако, если ученик их посещает, итоговая оценка вносится в аттестат.



(На фото: урок религии в Польше)