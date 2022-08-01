СМИ: Папа Франциск не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа Римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно и не исключил возможности отхода от дел, передает «Интерфакс».

«Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме», — приводит испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады.

«В моем возрасте и с этим ограничением (у Папы уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить Церкви, или подумать о возможности отойти в сторону», — сказал он.

«Дверь остается открытой, такой вариант вполне нормален. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом», — добавил понтифик. По его мнению, «ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет».

Папа объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему и предлагали. «Анестезия — это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит», — сказал он.

РТВЕ напоминает, что в июле прошлого года после операции на кишечнике у Папы Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.