Слово Преосвященного Иосифа Верта на Торжественной Мессе в честь 24-ой годовщины освящения Кафедрального собора в Новосибирске

Дорогие братья и сестры!

В этом году мы, католики России, отмечаем и празднуем 30 лет свободы веры, 30 лет возрождения Церкви, восстановления структур католической Церкви в нашей стране.

В 1991 году на территории нашей епархии было всего лишь несколько молитвенных домов: в Омске, Челябинске, ещё в 2-3 сёлах Омской области и Алтайского края; был небольшой храм в Новосибирске на левом берегу Оби, который построили верующие в 1985 году на свои средства и своими руками; и был только что возвращён старый храм в Томске. И это было всё.

А верующие были рассеяны на огромной территории Западной Сибири по крайней мере в 300 известных нам населённых пунктах. И служили им, духовно окормляли их три священника!

Мы сегодня только отдалённо можем себе представить эту ситуацию. Мы сегодня вовсе представить себе не можем, как верующие удовлетворяли свои духовные потребности.

И вот спустя несколько лет, а точнее – 6 лет – после того, как Папа Римский святой Иоанн-Павел II своей буллой от 13 апреля 1991 года возродил церковные структуры и назначил епископов, был построен и освящён этот Кафедральный собор в Новосибирске. Через год мы будем праздновать серебряный юбилей — 25 лет освящения нашего Кафедрального собора.

Уже немногие из тех верующих, кто учувствовал и присутствовал на торжественном освящении в 1997 году, сегодня среди нас. И всё же есть ещё свидетели того, — не побоюсь сказать — самого яркого события за эти последние 30 лет.

Дорогие братья и сестры! Сегодня, в годовщину освящения нашего храма, осознаем эту великую благодать, этот самый щедрый дар Бога.

Псалмопевец царь Давид восклицает: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!» (Пс 84:2). Так и мы, приближаясь к Кафедральному собору, должны бы были в своём сердце постоянно повторять эту строку из 84 псалма.

А Иаков, после того как он имел удивительный сон – видение Ангелов, которые спускались по лестнице с Небес на Землю, проснувшись также воскликнул: «Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!… Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». (Быт 28:16-17). Разве не мы сегодня должны каждый раз повторять: «Истинно Господь присутствует на месте сем»? Мы не должны забывать об этом! Снова и снова мы должны в своем сердце переживать этот удивительный дар, эту Тайну!

Бог есть везде: в комнате, в которой мы живём, а также, в любом камушке и травинке, по которым мы ступаем ногами. Он живёт в нашей душе, исполняя её Своим светом и Своей силой; Он говорит ей, призывает и наставляет её; даёт ей импульс к доброму и сохраняет её от греха и несчастья.

Но в доме Божием Он живёт и действует совершенно особым образом. Здесь и только здесь живёт Сын Божий в Святой Евхаристии, в Дарохранительнице Своим Божеством и Человечеством, плотью и кровью, телом и душой, по-человечески сочувствуя и понимая нас. Поэтому, когда мы заходим сюда, то преклоняем колени. И опять-таки, обратим внимание — что мы действительно преклоняемся перед Господом своим сердцем, своей душой, а не только по привычке или автоматически. Здесь Господь Бог совершает на наших алтарях Свою Жертву поклонения, благодарения, прославления, умилостивления, удовлетворения и ходатайства за нас. Здесь, в доме Божием, Он обитает и молится Отцу Небесному непрестанно от нашего имени в нашем лице. Как пишет Евангелист: Иисус часто поднимался на гору или уходил в пустынное место, чтобы помолиться. А вот здесь, в нашем храме, через Своё присутствие в Святых Дарах Он постоянно молится Отцу Небесному. Сюда мы можем прийти к Нему, с Ним общаться, Ему открыться, Ему высказаться. Здесь мы можем принести все наши заботы и тревоги за нас самих и за тех, кого мы любим, кто нам дорог, за всю Церковь, за весь мир. Здесь Он исполняет Свою миссию Спасителя в святых таинствах, которые уделяются в доме Божием: в крещении, в миропомазании, исповеди, рукоположении, в венчании. Здесь Он ежедневно может быть сладостной пищей нашей души… Воистину дом Божий среди людей…

Молитва на освящение храма гласит: «Всемогущий Вечный Боже, излей на это место благодать Твою и приди на помощь всем призывающим Тебя, чтобы сила Слова Твоего и таинств Твоих укрепляла здесь сердца верных».

Господь сказал Соломону после освящения Храма в Иерусалиме: «Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Моё было там вовеки; и очи Мои и сердце Моё будут там во все дни» (2 Пар 7:15-16). И если Господь Бог сказал эти слова в отношении храма Ветхого Завета, то насколько больше эти слова подходят к нашему храму – храму Нового Завета, где обитает Иисус Христос в Святых Дарах!

Здесь то место, где Бог, где Христос особым образом внимает нашим моленьям. Освящённый дом Божий является святилищем, святым местом, в котором мы, на основании молитв Церкви в день освящения, находим особенным образом защиту и помощь. В тот день «пришло спасение дому сему» (Лк 19, 9), ибо Сам Бог, Христос Господь вошёл в него и избрал его местом, откуда Он хочет излить полноту благодати и спасения.

Когда мы приходим в церковь и здесь молимся, в силу освящения мы вступаем в сообщество со святой литургией, с молящейся общиной всех верующих. Опираясь на эту молитву всей Церкви, наша молитва находит гораздо вернее услышание, гораздо вернее достигает цели. Когда нам очень плохо, то мы часто просим: помолитесь за меня! А здесь все наши прошения, наши молитвы, наши просьбы усиливаются в тысячи раз – потому что эта молитва становится молитвой Церкви, всех её чад, которых насчитывается миллиард здесь, на Земле, и миллиарды-миллиарды – на Небесах.

Пусть эти мысли, эти размышления сегодня, в годовщину освящения Кафедрального собора, обновят нашу веру, воодушевят нас на духовное делание, зажгут нас новым огнём любви к Богу и ближним.

Другой повод радостного празднования – это титул нашей церкви – «Преображение Господне». Мы можем гордиться таким удивительным титулом! Как вы слышали сегодня в евангелии, апостолам Петру, Иакову и Иоанну дано было увидеть Преображённый Лик Господа, когда лицо Его сияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как снег. «Построим три кущи…». Это блаженство было предвкушением вечного счастья с Богом на небесах.

Нашим величайшим счастьем на Небесах, нашим постоянным занятием в вечности будет лицезрение Бога. Представление об этом лицезрении даёт нам сегодняшнее торжество Преображения Господня. Мы будем видеть Бога, как Он есть! В сиянии Его славы! В чудесном многообразии Его добродетелей и совершенств. Мы будем видеть глубины тайн нашей святой веры! Чудеса сотворения, поддержания и управления миром, чудеса провидения Божьего в направлении наших судеб; небесный Рай и всех его обитателей: Марию, его Царицу и всех Ангелов и святых!

Дорогие! Вчера, в субботу, в Караганде произошло очень важное событие. Вы знаете, что уже давно идет процесс беатификации Гертруды Детцель, святой женщины. И вот вчера была совершена эксгумация – это важный и необходимый акт в ходе такого процесса. А я вспоминаю Гертруду: когда она говорила о Господе (так же, как и я сейчас), то её голос часто прерывался от волнения и от слёз…

Дорогие братья и сестры! Всё это мы объемлем одним взглядом, и всё это лицезрение будет раскрываться перед нами всю вечность во всё новых и новых формах! Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; «теперь знаю я отчасти, — говорит апостол Павел, — а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор 13:12). Лице Господне имеет преображающую силу. Душа станет красивой от красоты Божией; обретёт удивительные познания от Его знания, станет блаженной в потоке Его блаженства. Как драгоценный камень впитывает лучи солнца и сам сияет словно солнце, так наша душа станет участницей божественной природы.

Из этого соединения с Богом вытекает затем неописуемая Любовь. Вера переходит в лицезрение, надежда – в обретение, любовь одна останется. Эта любовь будет питаться полным обладанием Бога. Бог заключит нас в Свои руки и скажет: «Ты – Мой, и Я – твой во всю вечность. Пожелай, что ты хочешь, и Я хочу тебе это дать. Всё Моё – твоё. Приди, возлюбленный и войди в радость твоего Господина. Распоряжайся, господствуй со Мной; вкушай сколько ты можешь богатства Моего Собственного счастья; Я Сам – твоя самая большая награда!». Это и есть то блаженство, что будет всю вечность проистекать от лицезрения Бога, о которой написано: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, ни в сердце человека не вмещается, что Бог приготовил любящим Его» (1 Кор 2:9).

Аминь.



8 августа 2021 года, Новосибирск

Торжественная Месса в честь 24-ой годовщины со дня освящения Кафедрального собора