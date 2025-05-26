Слово Папы Льва XIV перед молитвой Regina Caeli 25 мая 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Льва XIV перед молитвой Regina Caeli 25 мая 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Май 26, 2025

«Когда мы пребываем в Божьей любви, Сам Господь обитает в нас, и наша жизнь становится Его храмом», – отметил перед чтением молитвы «» в воскресный полдень 25 мая. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил верующих за духовную близость и попросил поддержать молитвами его новое служение. «Во всем, к чему призывает нас Господь – как на жизненном пути, так и на пути веры – мы иногда чувствуем себя неполноценными», – отметил Папа, и, ссылаясь на воскресное Евангелие, подчеркнул, что надеяться следует не на свои силы, а на милость избравшего нас Господа: Святой Дух непрестанно ведет нас и наставляет. Услышав о скорой смерти Учителя, апостолы были растеряны, тревожась о продолжении Его дела. Но Иисус, возвестив о даре Святого Духа, дает им чудесное обещание: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14,23).

«Если мы пребываем в Божьей любви, Сам Господь обитает в нас, и наша жизнь становится Его храмом. Эта любовь озаряет нас изнутри, преображает наши мысли и решения, а затем изливается на других, освящая все аспекты жизни», – подчеркнул Папа. Пребывание Бога в нас и есть Дар Святого Духа:

«Он берёт нас за руку, позволяя ощутить Свое присутствие и близость даже в самых обыденных делах, делая каждого Своей обителью».

«Размышляя о призвании, о доверенных нам людях и обязанностях, о служении в Церкви, каждый из нас может с уверенностью сказать: “Даже если я слаб, Господь не стыдится моей человеческой природы”. Как же это прекрасно!», – отметил Святейший Отец и пояснил: Господь постоянно сопровождает нас Своим Духом, просвещает и делает орудиями Своей любви для ближних, общества и всего мира. Необходимо с радостью и верой идти вперёд, опираясь на это обетование, чтобы становиться святым храмом Божьим:

«Постараемся нести Его любовь повсюду, всегда помня: каждый наш брат и каждая сестра – это тоже обитель Бога. Его присутствие особенно заметно в малых, бедных и страждущих, оно побуждает нас быть внимательными и сострадательными христианами».

«Давайте всецело доверимся заступничеству Пресвятой Девы Марии. Благодаря действию Святого Духа она стала “Обителью, посвящённой Богу”. С ней и мы испытываем радость принятия Господа, становясь знамением и орудием Его безграничной любви», – заключил Папа.

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