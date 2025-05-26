Слово Папы Льва XIV перед молитвой Regina Caeli 25 мая 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

«Когда мы пребываем в Божьей любви, Сам Господь обитает в нас, и наша жизнь становится Его храмом», – отметил Папа Лев XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» в воскресный полдень 25 мая. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил верующих за духовную близость и попросил поддержать молитвами его новое служение. «Во всем, к чему призывает нас Господь – как на жизненном пути, так и на пути веры – мы иногда чувствуем себя неполноценными», – отметил Папа, и, ссылаясь на воскресное Евангелие, подчеркнул, что надеяться следует не на свои силы, а на милость избравшего нас Господа: Святой Дух непрестанно ведет нас и наставляет. Услышав о скорой смерти Учителя, апостолы были растеряны, тревожась о продолжении Его дела. Но Иисус, возвестив о даре Святого Духа, дает им чудесное обещание: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14,23).

«Если мы пребываем в Божьей любви, Сам Господь обитает в нас, и наша жизнь становится Его храмом. Эта любовь озаряет нас изнутри, преображает наши мысли и решения, а затем изливается на других, освящая все аспекты жизни», – подчеркнул Папа. Пребывание Бога в нас и есть Дар Святого Духа:

«Он берёт нас за руку, позволяя ощутить Свое присутствие и близость даже в самых обыденных делах, делая каждого Своей обителью».

«Размышляя о призвании, о доверенных нам людях и обязанностях, о служении в Церкви, каждый из нас может с уверенностью сказать: “Даже если я слаб, Господь не стыдится моей человеческой природы”. Как же это прекрасно!», – отметил Святейший Отец и пояснил: Господь постоянно сопровождает нас Своим Духом, просвещает и делает орудиями Своей любви для ближних, общества и всего мира. Необходимо с радостью и верой идти вперёд, опираясь на это обетование, чтобы становиться святым храмом Божьим:

«Постараемся нести Его любовь повсюду, всегда помня: каждый наш брат и каждая сестра – это тоже обитель Бога. Его присутствие особенно заметно в малых, бедных и страждущих, оно побуждает нас быть внимательными и сострадательными христианами».

«Давайте всецело доверимся заступничеству Пресвятой Девы Марии. Благодаря действию Святого Духа она стала “Обителью, посвящённой Богу”. С ней и мы испытываем радость принятия Господа, становясь знамением и орудием Его безграничной любви», – заключил Папа.