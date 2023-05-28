Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в торжество Пятидесятницы, 28 мая 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Дар Святого Духа освобождает апостолов от страха, который держит их запертыми в своих домах: теперь они могут выйти наружу и стать свидетелями и глашатаями Евангелия, подчеркнул Папа Франциск, предваряя чтение молитвы «Царица небесная» в праздник Пятидесятницы. Передает русская служба Vatican News.

В Евангелие говорится, что ученики закрылись в горнице «от страха» (см. Ин 20,19), пояснил Святейший Отец: «Смерть Иисуса расстроила их, их мечты были разбиты, а надежды исчезли. Они замкнулись в себе. Мы тоже нередко замыкаемся в себе из-за какой-то сложной ситуации, из-за личных или семейных проблем, из-за постигших нас страданий»; тогда теряется надежда и смелость идти дальше. Подобно апостолам в горнице, мы замыкаемся в себе, баррикадируясь в лабиринте забот.

Эта «закрытость в себе» происходит тогда, когда в тяжёлых ситуациях мы позволяем страху одержать верх, пояснил Папа: мы боимся не справиться, остаться один на один с повседневными проблемами. Страх парализует, изолирует и разобщает: мы начинаем бояться других людей, тех, кто непохож на нас, кто думает иначе. Может даже возникнуть страх перед Богом, перед Его наказанием и гневом. «Если мы поддаёмся этим ложным страхам, закрываются двери сердца, общества и даже Церкви! Там, где есть страх, начинается закрытость, и это скверно».

Однако воскресший Христос предлагает каждому лекарство от этого страха – Святого Духа, подчеркнул Папа Франциск:

«Приняв Святого Духа, апостолы покидают горницу и отправляются в мир, чтобы прощать грехи и возвещать Благую весть. Благодаря Духу Божьему преодолеваются страхи и распахиваются двери. Именно так поступает Святой Дух: Он дает почувствовать близость Бога. Поэтому Его любовь изгоняет страх, освещает путь, утешает, поддерживает в невзгодах. Как сказал Бенедикт XVI, ‘Куда бы не входил Дух Божий, Он изгоняет оттуда страх. Он позволяет понять и почувствовать, что мы находимся в руках Всемогущей любви: что бы не случилось, бесконечная Божья любовь нас не оставит’ (проповедь на Пятидесятницу, 31 мая 2009 года)».

Завершая размышление на площади Святого Петра, Папа Франциск призвал верующих:

«Пусть новая Пятидесятница прогонит одолевающие нас страхи и вновь разожжет пламя Божьей любви. Да ходатайствует о нас Пресвятая Дева Мария, Которая первой исполнилась Святого Духа».