Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 7-е воскресенье Пасхи, 21 мая 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

21 мая, перед чтением молитвы Regina Caeli в VII воскресенье Пасхи, Святейший Отец размышлял о празднике Вознесения Господня, который отмечался в этот день в Италии и во многих других странах мира. Папа напомнил, что этим событием Иисус вознес наше человеческое естество на небеса, открыв путь к вечной жизни в раю как детям Отца, передает Vatican News.

Обращаясь к многочисленным паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима остановился на двух ключевых аспектах этого праздника.

Итак, первый вопрос: почему мы празднуем уход Иисуса с земли? Ведь, казалось бы, Его уход должен вызвать печаль, а вовсе не радость? Но мы празднуем, ибо с Вознесением произошло нечто новое и прекрасное, пояснил Папа: Иисус вознес нашу человеческую природу на небо, поскольку человечность, которую Он принял на земле, «вознеслась в Бога», где она теперь пребывает вечно. Нам указано законное место, продолжил Папа и процитировал св. Григория Нисского: «О прекрасное и благое благовестие! Соделавшийся для нас подобным нам, чтобы, будучи нам сродным, сделать нас Своими братьями, приводит Свое человечество к истинному Отцу, чтобы Собою привлечь все сродное» (Слово первое о воскресении Христовом). Сегодня мы празднуем «завоевание небес»: Иисус возвращается к Отцу, неся в Себе нашу человеческую природу, поэтому небеса уже немного наши. Господь открыл дверь, и Его тело уже там, подчеркнул Папа и ответил на второй вопрос: «Что же делает Иисус на небесах?». Он стоит перед Своим Отцом, «до скончания века» показывая Ему нашу человечность – раны, которые Он претерпел за нас на Кресте спасения:

«Иисус всегда с нами, Он смотрит на нас, Он ‘всегда жив, чтобы ходатайствовать’ (Евр. 7,25) за нас, чтобы показывать Отцу раны, полученные за нас. Одним словом, Иисус заступается; Он находится в лучшем ‘месте’, перед Своим и нашим Отцом, чтобы ходатайствовать о нас».

В конце размышления Святейший Отец подчеркнул, что вера в это помогает нам не терять надежду, не унывать: «Перед Отцом есть Тот, Кто показывает Ему раны и ходатайствует. Царица Небесная да поможет нам ходатайствовать силой молитвы».