Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 10 ноября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 10 ноября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Ноябрь 11, 2024

В полдень 10 ноября, перед чтением богородичной молитвы «», прокомментировал отрывок из воскресного Евангелия от св. Марка (Мк 12,38-44), в котором Иисус обличает перед народом в Иерусалимском храме лицемерное поведение книжников. Передает русская служба Vatican News.

Этим образованным людям была доверена важная роль в израильской общине, пояснил Святейший Отец: книжники читали, переписывали и толковали Писание, поэтому народ относился к ним с почтением. Однако их поведение часто не соответствовало тому, чему они учили. Они не были последовательны: пользуясь престижем и властью, они смотрели на других «сверху вниз», присваивали себе привилегии и даже шли на откровенное воровство по отношению к слабейшим, таким как вдовы (ср. ст. 40). Вместо того, чтобы использовать возложенную на них роль для служения другим, они превратили ее в инструмент высокомерия и манипулирования. Даже молитва перестала для них быть моментом встречи с Господом, а стала поводом для показного благочестия, для привлечения внимания людей и получения одобрения.

Книжники создавали вокруг себя среду, в которой было нормальным извлекать выгоду за спиной у других, особенно самых беззащитных, верша несправедливость и оставаясь безнаказанными, пояснил далее Папа, напомнив, что Иисус советует «остерегаться» таких людей (см. ст. 38), не подражать им:

«Напротив, Своим словом и примером, как мы знаем, Он учит совсем другим вещам о власти. Он говорит о ней в терминах самопожертвования и смиренного служения (см. Мк 10,42-45), материнской и отцовской нежности к людям (см. Лк 11,11-13), особенно самым нуждающимся (см. Лк 10,25-37). Господь призывает тех, кто наделен властью, смотреть на других со своей позиции силы, не унижая их, а возвышая, давая им надежду и помощь».

В конце обращения Папа призвал верующих задаться вопросом: как мы ведем себя по отношению к окружающим? Смиренны ли мы или кичимся своим положением? Щедры ли и уважительны с людьми или обращаемся с ними грубо и авторитарно? Умеем ли мы склониться над самыми уязвимыми, чтобы помочь им подняться?

«Да поможет нам Пресвятая Дева Мария побороть в себе искушение лицемерия и творить добро без стремления быть замеченными», – воззвал Епископ Рима.

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