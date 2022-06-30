Слово Папы Франциска перед молитвой Ангел Господень в Торжество Святых Апостолов Петра и Павла, 29 июня 2022 года

Возглавив чтение молитвы Angelus в торжество святых покровителей Рима, Папа размышлял о долгом и тернистом пути веры, который должен пройти каждый верующий – вслед за апостолами Петром и Павлом – от исповедания веры до того момента, когда она начинает определять все происходящее в его жизни. Передает русская служба Vatican News.

Евангелие дня приводит слова, с которыми Петр обращается к Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого» (Мф 16, 16), напомнил Папа и пояснил: Петр произносит это исповедание веры не от своего человеческого разумения, а потому что Бог Отец открыл ему это (ср. ст. 17). Для рыбака Симона, прозванного Петром, это было началом пути: пройдет немало времени, прежде чем смысл этих слов глубоко войдет в его жизнь, полностью его увлекая. Существует «ученичество» веры, через которое прошли также апостолы Петр и Павел, подобно тому, как это происходит с каждым из нас. Мы тоже верим, что Иисус – Мессия, Сын Бога живого, но нам требуется время, терпение и много смирения, чтобы наш образ мыслей и действий полностью соответствовал Евангелию, отметил Папа, подчеркнув, что Петр тотчас убедился в этом: сразу же после исповедания веры он начал возмущаться, услышав, что Иисусу придется пострадать и умереть на кресте, потому что он считал это недостойным Мессии.

С нами происходит то же самое, продолжил Папа: мы повторяем Символ веры, делая это с верой, но, когда сталкиваемся с жизненными невзгодами, теряем уверенность в себе и в своей вере. Мы протестуем, говорим Господу, что должны быть другие, более прямые и менее обременительные пути. Мы переживаем муки сомнений верующего человека, который верит в Иисуса, уповает на Него, но в то же время чувствует, что следовать за Ним трудно, и испытывает искушение искать иных путей, кроме пути Учителя. Святой Петр пережил эту внутреннюю драму, и это потребовало времени и зрелости. В начале пути сама мысль о кресте приводила его в ужас, но в конце жизни он мужественно свидетельствовал о Господе, вплоть до того, что был распят – согласно преданию – вниз головой, чтобы не быть равным Учителю.

Апостол Павел тоже прошел через медленное созревание веры, переживая моменты неуверенности и сомнения, продолжил Святейший Отец, ссылаясь на явление воскресшего Христа святому Павлу на дороге в Дамаск, которое заставило превратиться будущего апостола язычников из гонителя в христианина и начать путь, не лишенный кризисов, неудач и постоянных мучений, которые сам Павел называл «жалом в плоти».

Путь веры никогда не бывает легким, ни для Петра, ни для Павла, ни для любого другого христианина, сказал далее Папа: Павлу так же, как и Петру, пришлось учиться быть истинным христианином постепенно, особенно в минуты испытаний.

Завершая размышление, Святейший Отец сказал: ««В свете этого опыта святых апостолов Петра и Павла каждый из нас может спросить себя: исповедуя веру в Иисуса Христа, Сына Божия, делаем ли мы это с сознанием того, что мы всегда должны учиться, или думаем, что уже все поняли? Как мы ведем себя в трудностях и испытаниях: падаем духом и жалуемся или учимся использовать их как возможность возрастать в доверии к Господу? Ибо Он, – как пишет Павел к Тимофею, – избавляет нас от всякого зла и хранит для Небесного Царства (ср. 2 Тим. 4,18). Дева Мария, Царица апостолов, да научит нас подражать святым апостолам Петру и Павлу, ​​продвигаясь день за днем на пути веры».