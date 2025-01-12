Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня. 12 января 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

В праздник Крещения Господня Папа предварил чтение молитвы Angelus размышлением над эпизодом из Евангелия от Луки, где описана сцена у реки Иордан: народ вместе с Иисусом идёт к Иоанну, чтобы принять крещение во отпущение грехов.

Иисус идет смиренно, «с нагой душою и босыми ногами», как воспевается в одном из литургических гимнов праздника, и это дает нам возможность вспомнить о нашем собственном крещении, отметил Святейший Отец.

В момент крещения Иисуса Бог являет Свой лик в Сыне и дает услышать Свой голос, говоря: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение» (ст. 22).

Во-первых, открывая Себя через Сына, Бог вступает в общение с человечеством, пояснил Папа Франциск: в лице возлюбленного Сына. Еще один знак, сопровождающий откровение Иисуса, — это голос Бога.

Сегодняшний праздник дает нам созерцать лик и глас Бога, явленные в человеческой природе Иисуса, продолжил Франциск и призвал задуматься: чувствуем ли мы любовь и близость Бога или нам кажется, что Он далек от нас? Способны ли мы распознать Его лицо в Иисусе и в наших братьях и сестрах? Прислушиваемся ли к Его голосу? Помним ли мы дату нашего крещения, столь важного дня, когда мы возродились к новой жизни, приобщаясь к тайне Христа и Церкви? Если вы не помните эту дату, спросите об этом у старших, сказал Папа.

«Вверим себя Пресвятой Деве Марии, дабы Она помогла нам жить как возлюбленным сынам», – воззвал Епископ Рима, завершая размышление.



Источник: русская служба Vatican News